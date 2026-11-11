فرمانده انتظامی شهرستان فردوس از کشف یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران بدون مجوز در بازرسی از یک دستگاه وانت نیسان در این شهرستان خبر داد.

کشف یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در فردوس خراسان جنوبی

کشف یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران قاچاق در فردوس خراسان جنوبی

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی؛ فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران گشت یگان امداد شهرستان فردوس هنگام کنترل خودرو‌های عبوری در محور‌های مواصلاتی به یک دستگاه وانت نیسان مشکوک و برای بررسی بیشتر خودرو را متوقف کردند.

سرهنگ عباس حسنی افزود: مأموران پس از هماهنگی با مرجع قضائی در بازرسی از وانت نیسان، یک تُن و ۶۰۰ کیلوگرم پیاز زعفران بدون مجوز بهداشتی به ارزش ۴ میلیارد ریال کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان فردوس گفت: مأموران در این رابطه یک متهم دستگیر که به همراه پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.