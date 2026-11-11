به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری از ساخت نخستین مزرعه کشت سیاهدانه با سطح کشت ۳ هزار مترمربع در بخش دودانگه این شهرستان خبر داد و گفت: توسعه کشت گیاهان دارویی به‌عنوان یکی از ظرفیت‌های ارزشمند بخش کشاورزی می‌تواند نقش مؤثری در تنوع‌بخشی به الگوی کشت، افزایش درآمد بهره‌برداران و اشتغال پایدار در مناطق روستایی داشته باشد.

سید اسماعیل علوی افزود: در راستای توسعه کشت محصولات باارزش اقتصادی و سازگار با شرایط اقلیمی منطقه، نخستین مزرعه سیاهدانه شهرستان ساری در ۳ هزار مترمربع در روستای جعفرکلا از دهستان فریم بخش دودانگه، کشت شد.

وی افزود: این طرح با همکاری و نظارت کارشناسان گیاهان دارویی قرارگاه جهادی علمدار شهرستان ساری و با هدف معرفی ظرفیت‌های کشت گیاهان دارویی، بهره‌گیری از اراضی مستعد و فراهم‌سازی زمینه توسعه فعالیت‌های اقتصادی در مناطق روستایی به اجرا درآمده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ساری با اشاره به اهمیت رعایت اصول فنی در استقرار موفق این محصول تاکید کرد: در جریان اجرای این طرح، عملیات آماده‌سازی بستر کاشت، خاک‌ورزی و مدیریت علف‌های هرز با استفاده از علف‌کش ترفلان و رعایت فاصله زمانی و شیوه نامه‌های فنی پیش از کشت انجام شد.

علوی ادامه داد: همچنین توصیه‌های تخصصی در زمینه ضدعفونی بذر با قارچ‌کش‌های استاندارد به‌منظور پیشگیری از بیماری‌های قارچی مرحله گیاهچه‌ای و نیز مدیریت تغذیه گیاهی و مصرف متعادل کود‌های پایه ازته، فسفاته و پتاسه به بهره‌بردار ارائه شد.

بر اساس اعلام مدیرباغبانی جهاد کشاورزی مازندران، در حال حاضر حدود ۶ هزار کشاورز به کشت گیاهان دارویی در هزارو ۳۰۰ هکتار مشغول هستند.

بر اساس گزارش‌های رسمی، هشت هزار گونه گیاهی در ایران وجود دارد که ۲ هزار و ۳۰۰ گونه آن دارویی هستند. مازندران به تنهایی ۲ هزار گونه از این گیاهان کشور را در اختیار دارد که بسیاری از آنها از گونه‌های نادر هستند.