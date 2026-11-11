به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،محمدعلی طالبی استاندار کرمان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه، از غرفه شرکت‌های گل‌گهر، گهرزمین، ملی صنایع مس ایران، توسعه آهن و فولاد و هلدینگ میدکو در نمایشگاه بین‌المللی صنایع فلزی و فولاد روسیه (Metal-Expo) در سن‌پترزبورگ بازدید کردند.

در جریان این بازدید، مدیران عامل شرکت‌های مذکور، گزارش‌هایی از فعالیت‌ها، توانمندی‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای مجموعه‌های خود ارائه کردند و به تشریح زمینه‌های همکاری با فدراسیون روسیه پرداختند.

همچنین فرصت‌های توسعه همکاری‌های صنعتی و معدنی، گسترش مبادلات تجاری و جلب مشارکت طرف‌های روسی در طرح‌های سرمایه‌گذاری این شرکت‌ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.