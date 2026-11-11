سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن اعلام کرد: نیرو‌های مسلح این کشور مانع ورود جنگنده‌های اف ۱۵ عربستانی به آسمان صنعا شدند.

مقابله ارتش یمن با جنگنده‌های اف ۱۵ عربستان

مقابله ارتش یمن با جنگنده‌های اف ۱۵ عربستان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، یحیی سریع سخنگوی نیرو‌های مسلح یمن تأکید کرد: با آرایش نظامی جنگنده‌های اف۱۵ عربستان مقابله کردیم و مانع ورود آن به حریم هوایی صنعا شدیم و آن را به ترک منطقه وادار کردیم.

گفتنی است که جنگنده‌های عربستان بامداد امروز سلسله حملات هوایی را به شهرستان‌های المقاطره و الشمایتین در استان‌های تعز و لحج در جنوب غرب یمن انجام دادند.

همچنین مناطق مختلف شهرستان مرزی شدا در استان صعده در شمال یمن در حملات توپخانه‌ای عربستان هدف قرار گرفت.

بر اساس گزارش المسیره، توپخانه عربستان همچنین روستا‌هایی در منطقه آل ثابت، واقع در شهرستان مرزی قطابر استان صعده، را هدف قرار داده است.

تنش میان یمن و عربستان در ماه‌های اخیر بالا گرفته است. عربستان هر روز مناطق مختلف یمن را هدف حملات هوایی و توپخانه‌ای قرار می‌دهد.

در مقابل ارتش یمن با حملات موشکی و پهپادی پایگاه‌های نظامی عربستان را هدف قرار می‌دهد.