دوره آموزشی مدیریت بهینه مصرف انرژی و نقش خانواده در اصلاح الگوی مصرف، ویژه مدیران مدارس ناحیه ۲ آموزش و پرورش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، این دوره با هدف ارتقای آگاهی مدیران مدارس درباره راهکارهای مدیریت مصرف انرژی و بهره‌گیری از ظرفیت مدارس برای ترویج فرهنگ مصرف بهینه در خانواده‌ها برگزار شد.

در این دوره، موضوعاتی همچون مصرف بهینه گاز، هوشمندسازی موتورخانه‌های مدارس، تعرفه‌های پلکانی مصرف گاز و طرح «همیار گاز» در مدارس مورد بررسی و آموزش قرار گرفت.

اجرای این برنامه آموزشی در راستای تقویت نقش مدارس و مدیران آموزشی در فرهنگ‌سازی عمومی، اصلاح الگوی مصرف انرژی و انتقال مفاهیم مدیریت مصرف گاز به دانش‌آموزان و خانواده‌ها انجام شد.