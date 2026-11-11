حماس از ملت‌های عربی و اسلامی و آزادی‌خواهان جهان خواست، جمعه، شنبه و یکشنبه آینده را به روز‌های همبستگی جهانی با نوار غزه، مخالفت با محاصره و حمایت از فلسطین آزاد تبدیل کنند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین، (حماس) از ملت‌های عربی و اسلامی، گروه‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها، نیرو‌های مردمی و آزادی‌خواهان جهان خواست روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نوامبر و روز‌های پس از آن را به روز‌های همبستگی جهانی با نوار غزه، مخالفت با محاصره و حمایت از فلسطین آزاد تبدیل کنند.

حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد غزه در شرایطی وجدان انسانی را به یاری می‌طلبد که مردم فلسطین در این منطقه با ادامه جنگ، محاصره و گرسنگی روبه‌رو هستند و نیازمند حمایت از حق خود برای آزادی و زندگی شرافتمندانه هستند.

این جنبش افزود همزمان با تشدید بحران انسانی در نوار غزه، سرمای زمستان نیز شدت گرفته، چادر‌های آوارگان بر اثر بارندگی دچار آب‌گرفتگی شده و صد‌ها هزار کودک، زن و سالمند در شرایطی فاجعه‌بار و در نبود سرپناه، گرما و غذای کافی زندگی می‌کنند.

حماس از ملت‌های عربی و اسلامی، جنبش‌ها، احزاب، اتحادیه‌ها، نیرو‌های فعال و آزادی‌خواهان در سراسر جهان خواست گسترده‌ترین تجمع‌ها، راهپیمایی‌ها و تحصن‌ها را در میدان‌ها، شهر‌ها و پایتخت‌های مختلف برگزار کنند و همبستگی خود را با مردم نوار غزه نشان دهند.

این جنبش همچنین خواستار اعتراض به سیاست رژیم صهیونیستی در ادامه محاصره، گرسنگی و حملات به غزه شد و از شرکت‌کنندگان در این تحرکات خواست صدای خود را در برابر دولت این رژیم بلند کنند تا فشار‌ها و محاصره از مردم فلسطین در نوار غزه برداشته شود.

حماس در ادامه از علما و خطیبان مساجد، روحانیون، کلیسا‌ها و مؤسسات دینی در سراسر جهان خواست خطبه‌ها، دعا‌ها و برنامه‌های مذهبی خود را به حمایت از غزه اختصاص دهند، ابعاد بحران انسانی مردم فلسطین را بازتاب دهند و برای گسترش حمایت و همبستگی با حقوق انسانی و سیاسی آنان تلاش کنند.

این جنبش تاکید کرد روز‌های جمعه، شنبه و یکشنبه ۱۳، ۱۴ و ۱۵ نوامبر و روز‌های پس از آن باید به روز‌های خشم و تحرک مستمر جهانی در حمایت از مردم نوار غزه تبدیل شود؛ تحرکاتی که از حق آنان برای آزادی، کرامت و زندگی امن حمایت کند.

حماس افزود این حرکت جهانی باید پیام مشترکی از سوی ملت‌های جهان در مخالفت با اشغالگری، حملات و محاصره و در حمایت از ارزش‌های عدالت، حق و کرامت انسانی باشد.