مدیرکل انتقال خون استان فارس با فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون از مردم نیک‌اندیش این استان خواست برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران در مراکز اهدای خون مشارکت کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل انتقال خون استان فارس با فرارسیدن فصل سرما و کاهش مراجعات به مراکز اهدای خون از مردم نیک‌اندیش این استان خواست برای تأمین خون و فرآورده‌های خونی مورد نیاز بیماران در مراکز اهدای خون مشارکت کنند.

دکتر مجید اکبرزاده با تأکید بر اهمیت این اقدام انسان‌دوستانه، اعلام کرد : همه گروه‌های خونی مورد نیاز است و در این میان، گروه‌های O منفی و A مثبت از ضرورت بیشتری برخوردار است.

با توجه به کاهش مراجعات در فصل سرما ، بیماران به‌ویژه افراد مبتلا به سرطان به خون و فرآورده‌های خونی به پلاکت و گروه های خونی نیاز مبرم دارند.