به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ ساسان رستمی با اشاره به بررسی نقشه‌های هواشناسی و الگوی جوی اظهار کرد: با خروج سامانه بارشی از استان، تا اوایل هفته آینده جو استان پایدار خواهد بود و انتظار بارش قابل ملاحظه‌ای نخواهیم داشت.

وی افزود: از نظر دمایی، دمای هوا برای امروز و فردا تغییر محسوسی نداشته و با توجه به استقرار توده هوای سرد در سطح استان، کماکان دما‌های کمتر از حد معمول را شاهد هستیم.

رستمی اضافه کرد: کمینه دما در برخی نواحی سردسیر صفر تا سه درجه خواهد بود؛ اما از اواخر هفته و با خروج توده هوای سرد از استان، شاهد افزایش دما خواهیم بود.