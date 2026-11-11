مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی از اجرای یک‌هزار و ۲۹۶ برنامه فرهنگی در هفته کتاب خبر داد و گفت: این برنامه‌ها از ۲۲ تا ۳۰ آبان‌ماه در استان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، اسد بابایی امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در کتابخانه مرکزی تبریز برگزار شد، با تشریح برنامه‌های هفته کتاب سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: برنامه‌های امسال با هدف گسترش فرهنگ مطالعه، افزایش مشارکت اجتماعی و معرفی ظرفیت‌های کتابخانه‌های عمومی در سطح استان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به وضعیت منابع و خدمات کتابخانه‌ای استان گفت: تعداد نسخه‌های کتاب موجود در کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی از ۲ میلیون و ۸۱۹ هزار جلد در سال ۱۴۰۱ به ۳ میلیون و ۹۸۴ هزار جلد افزایش یافته است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی افزود: در یک سال گذشته بیش از ۲ میلیون و ۱۶۱ هزار مراجعه به کتابخانه‌های عمومی استان ثبت شده و میزان امانت کتاب نیز ۶۱ درصد و تعداد اعضای کتابخانه‌ها ۲۱ درصد افزایش یافته است.

بابایی با اشاره به زیرساخت‌های کتابخانه‌ای آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: در حال حاضر ۲۰۲ نقطه خدمت کتابخانه‌ای در استان فعالیت می‌کنند که شامل ۱۵۴ کتابخانه عمومی ۲۲ کتابخانه نهادی، ۳۲ کتابخانه مشارکتی ۳۰ خدمت سیار و ۱۸ سالن مطالعه خصوصی است.

وی با بیان اینکه تعداد کتابخانه‌های عمومی استان از ۱۴۴ باب به ۱۵۴ باب افزایش یافته است توسعه خدمات سیار را از اقدامات مؤثر در گسترش دسترسی مردم به امکانات کتابخانه‌ای دانست و گفت: تعداد کتابخانه‌های سیار نیز از سه دستگاه به ۶ دستگاه رسیده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌ شرقی با اشاره به آسیب‌دیدگی دو کتابخانه استان در جریان جنگ اظهار کرد: کتابخانه حمید باکری سردرود پس از انجام عملیات بهسازی، در مدت ۶ ماه دوباره به چرخه خدمت بازگشت و علاوه بر بازسازی، بخش‌های جدیدی نیز به آن اضافه شد.

وی از بازگشایی کتابخانه الزهرا (سلام الله علیها) آذرشهر در هفته کتاب امسال خبر داد و افزود: عملیات بهسازی ۱۷ کتابخانه عمومی استان به پایان رسیده و هشت کتابخانه دیگر نیز در حال بهسازی هستند.

بابایی با اشاره به ضرورت ارتقای فضای فیزیکی کتابخانه‌ها گفت: کتابخانه‌های قره‌ملک و امیرخیز تبریز، ممقان، ترکمنچای، هریس، شندآباد شبستر، ملکان و خواجه از جمله مراکزی هستند که عملیات بهسازی آنها دنبال می‌شود.

وی در تشریح طرحهای عمرانی کتابخانه‌های عمومی استان اظهار کرد: ساختمان کتابخانه مرکزی بستان‌آباد با زیربنای یک‌هزار و ۵۰۰ مترمربع به پیشرفت ۱۰۰ درصدی در بخش ساختمانی رسیده و عملیات تجهیز آن آغاز شده است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی اعتبار مورد نیاز برای تجهیز این مجموعه را حدود ۱۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: توسعه کتابخانه‌های بزرگ در شهرستان‌ها از اولویت‌های این اداره‌کل است.

بابایی همچنین از پیگیری ایجاد کتابخانه در دیزج امیر اسکو خبر داد و افزود: احداث کتابخانه مرکزی بناب، ملکان و ساختمان جدید کتابخانه مرکزی تبریز از دیگر پروژه‌های پیش‌رو در حوزه کتابخانه‌های عمومی استان است.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی با تشریح جزئیات برنامه‌های هفته کتاب سال ۱۴۰۵ اظهار کرد: از مجموع یک‌هزار و ۲۹۶ برنامه پیش‌بینی‌شده، ۳۴۲ برنامه ویژه کودکان و نوجوانان است که در قالب فعالیت‌های مختلف فرهنگی و آموزشی اجرا می‌شود.

وی جمع‌خوانی کتاب، قصه‌گویی، اردو‌های فرهنگی، آموزش مهارت‌های خانواده و برنامه‌های مرتبط با آسیب‌های اجتماعی را از جمله محور‌های این برنامه‌ها برشمرد و افزود: ۵۰ نشست کتاب‌خوانی و نمایش‌خوانی نیز در این ایام برگزار خواهد شد.

بابایی پویش «آقای شهید» را از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای هفته کتاب عنوان کرد و از برگزاری جشنواره ملی «پیام نوروزانه» با مشارکت چهار هزار و ۲۲۸ نفر از ۳۱ استان کشور خبر داد.

وی طرح «کتابیاران» را از دیگر برنامه‌های ترویجی دانست و افزود: در این طرح، از هر مدرسه یک دانش‌آموز به‌عنوان کتابیار افتخاری انتخاب می‌شود تا در ترویج فرهنگ مطالعه و ارتباط بیشتر دانش‌آموزان با کتابخانه‌ها نقش داشته باشد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی آذربایجان‌شرقی درباره طرح «کودک کتاب‌خوان» نیز گفت: این برنامه با همکاری مراکز بهداشت اجرا می‌شود و خانواده‌ها هنگام مراجعه برای واکسیناسیون کودکان، دعوت‌نامه حضور در کتابخانه را دریافت می‌کنند تا زمینه آشنایی کودکان با کتاب از سنین پایین فراهم شود.

وی طرح «خانواده کتاب‌خوان» را دیگر برنامه این مجموعه عنوان کرد و افزود: خانواده‌هایی که به‌صورت خانوادگی از کتابخانه‌ها کتاب امانت می‌گیرند، شناسایی می‌شوند و در پایان سال از خانواده برتر کتاب‌خوان تجلیل خواهد شد.