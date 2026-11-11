به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی تیم ملی بوکس در آکادمی ملی بوکس در حال برگزاری است و با تصمیم کادر فنی، پنج بوکسور از رده سنی جوانان به جمع ملی‌پوشان بزرگسال اضافه شدند.

هیوا نادری در وزن ۵۰ کیلوگرم، مهیاد صمدپور در وزن ۵۵ کیلوگرم، علی چهرقانی در وزن ۶۰ کیلوگرم، محمدصالح مصباحی در وزن ۷۵ کیلوگرم و امیرمحمد رستم پور در وزن ۸۰ کیلوگرم بوکسور‌های دعوت‌شده به اردوی تیم بزرگسالان هستند.

همچنین اسفندیار محمدی به عنوان مشاور فنی به کادر فنی تیم ملی بوکس اضافه شد.