به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر مسئول نمایشگاه حدیث غربت گفت: همزمان با ایام فاطمیه، هشتمین نمایشگاه حدیث غربت با هدف تبیین جایگاه والای بانو حضرت زهرا (س) با ۳۰ غرفه در این شهر برگزار شده است.

حجت الاسلام سیدمجتبی هاشمی افزود: این نمایشگاه در بخش‌های سیر تاریخی و فرهنگی در کنار غرفه‌های مذهبی نظیر بیت الزهرا ، فدک، بین الحرمین و غدیر برپا شده است.

وی بیان کرد: همچنین غرفه‌های حماسی و تاریخی از جمله بیت رهبر معظم انقلاب، شهدای مدرسه شجره طیبه میناب، سایت موشکی، یادمان عروسی سیریک و رشادت شهدای غواص تنگه هرمز در اختیار بازدیدکنندگان قرار گرفته است.

مدیر مسئول نمایشگاه حدیث غربت گفت: این نمایشگاه تا ۲۳ آبان از ساعت ۱۹ الی ۲۳ برای بازدید علاقه‌مندان دایر است.

شهرستان مهر در جنوب فارس و در فاصله ۳۲۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.