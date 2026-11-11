استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت استفاده از همه ظرفیت‌های قانونی برای افزایش رضایتمندی شهروندان، خواستار رسیدگی سریع و مؤثر به مشکلات و مطالبات مردم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی روز چهارشنبه در جلسه ارتباط مستقیم تلفنی با مردم از طریق سامانه ارتباط مردم و دولت (سامد)، با اشاره به موضوعات مطرح‌شده از سوی تماس‌گیرندگان گفت: بخش عمده درخواست‌های مردمی در حوزه‌هایی همچون مسکن ملی، تسهیلات و وام‌های خرد است که ضرورت دارد با جدیت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن پیگیری شود.

وی با بیان اینکه مطالبات مطرح‌شده در این جلسات عمدتاً در دو بخش عمومی و فردی قابل دسته‌بندی است، افزود: مطالبات عمومی شهر‌ها و روستا‌ها به دلیل تأثیرگذاری بر جمع بیشتری از شهروندان، با اولویت بیشتری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و مسائل فردی نیز در حوزه‌هایی نظیر اشتغال، مسکن ملی، تسهیلات و مشکلات اداری پیگیری می‌شود.

استاندار زنجان با اشاره به سازوکار رسیدگی به درخواست‌ها در سامانه سامد گفت: در این جلسات، شهروندان به‌صورت مستقیم با مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط گفت‌و‌گو می‌کنند و پس از ثبت درخواست، موضوع به‌صورت رسمی به دستگاه مربوط و عالی‌ترین مسئول آن ارجاع می‌شود تا در مهلت زمانی مشخص و با فوریت مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد.

صادقی ادامه داد: درخواست‌هایی که در چارچوب قوانین و مقررات قرار دارند، باید در سریع‌ترین زمان ممکن به نتیجه برسند و در مواردی که امکان قانونی برای اجابت درخواست وجود ندارد، موضوع با شفافیت برای شهروندان تشریح و زمینه اقناع و توجیه آنان فراهم شود.

وی با تأکید بر جایگاه سامانه سامد در ارتباط مستقیم دولت و مردم افزود: این سامانه به واسطه شیوه و الگوی پاسخگویی خود توانسته است جایگاه و مرجعیت ملی خود را حفظ کند و در هر جلسه، به تعداد قابل توجهی از تماس‌ها و درخواست‌های مردمی رسیدگی می‌شود.

جلسات ارتباط مستقیم و رسیدگی به مطالبات مردمی از طریق سامانه سامد، هر دو هفته یک‌بار برگزار می‌شود و شهروندان در این فرصت می‌توانند مسائل و مشکلات خود را به‌صورت مستقیم با استاندار و مدیران دستگاه‌های اجرایی مطرح کرده و روند پیگیری مطالبات خود را دنبال کنند.