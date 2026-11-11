به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز عطر ایثار و شهادت در فضای این دو شهر پیچید.

شعار‌های ضد استکباری، مدیحه‌سرایی فاطمی، روایتگری و اجرای سرود، جلوه‌ای از پیوند ارادت به اهل‌بیت (ع) با فرهنگ ایثار و شهادت بود.

این آیین، تجدید عهدی دوباره با آرمان شهدا بود.

شهیدانی که شاید نامشان برای ما ناشناخته باشد، اما راهشان در قلب و حافظه این ملت جاودانه باقی خواهد ماند.