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همزمان با ایام سوگواری حضرت فاطمه زهرا (س) حوزه علمیه خواهران قروه و مردم سریش آباد و دلبران میزبان آیین استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام و سوگواری فاطمی بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امروز عطر ایثار و شهادت در فضای این دو شهر پیچید.
شعارهای ضد استکباری، مدیحهسرایی فاطمی، روایتگری و اجرای سرود، جلوهای از پیوند ارادت به اهلبیت (ع) با فرهنگ ایثار و شهادت بود.
این آیین، تجدید عهدی دوباره با آرمان شهدا بود.
شهیدانی که شاید نامشان برای ما ناشناخته باشد، اما راهشان در قلب و حافظه این ملت جاودانه باقی خواهد ماند.