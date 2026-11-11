به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان اصفهان با اشاره به ضرورت و اهمیت موضوع آموزش و تربیت نجاتگران مجرب و کارآزموده در زمینه مباحث امداد و نجات گفت: در راستای تحقق این امر، یک دوره منطقه‌ای پیشرفته جست‌و‌جو و نجات در ساختمان‌های فروریخته در مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی درحال برگزاری است.

محسن مومنی افزود: در این دوره که از روز دوشنبه ۱۸ آبان با پذیرش فراگیران دوره آغاز شده و تا فردا پنجشنبه ۲۱ آبان ماه ادامه دارد ۲۶ نجاتگر از استان‌های خراسان شمالی، گلستان، ایلام، همدان، سمنان، زنجان، کرمانشاه، کهگلویه و بویراحمد، چهارمحال و بختیاری، مازندران و اصفهان در سایت تخصصی آوار در مرکز آموزش‌های تخصصی اصفهان حضور دارند.

محسن مومنی با بیان اینکه مرکز بین المللی آموزش‌های تخصصی امداد و نجات اصفهان جزء ۵ مرکز آموزش‌های تخصصی جمعیت هلال احمر کشور به شمار می‌رود بیان کرد: این مرکز دارای سایت‌های آموزش تخصصی حوادث جاده‌ای، کوهستان، آوار و نجات از عمق و ارتفاع بوده که همواره به عنوان میزبان دوره‌های استانی، منطقه‌ای و کشوری مطرح است.