مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: براساس آمار مصرف دوره سرد سال گذشته، ۳۱ هزار و ۱۷۷ مشترک گاز استان در پله چهارم مصرف و در گروه بدمصرف‌ها قرار داشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی،جمشید درستکار اظهار کرد: براساس قبوض صادرشده در دوره سرد سال گذشته، ۶۷۹ هزار و ۱۰۹ مشترک در پله نخست و ۲۵۲ هزار و ۴۷۹ مشترک در پله دوم مصرف گاز قرار داشتند که در مجموع ۸۰ درصد مشترکان مشمول این گروه‌ها، مصرف متعارف داشتند.

وی افزود: در همین دوره، ۱۹ هزار و ۸۷۴ مشترک در پله سوم و گروه پرمصرف‌ها و ۳۱ هزار و ۱۷۷ مشترک نیز در پله چهارم و گروه بدمصرف‌ها قرار گرفتند.

درستکار با اشاره به افزایش تعداد مشترکان گاز استان گفت: تعداد مشترکان گاز آذربایجان‌غربی تا نیمه آبان‌ماه سال جاری به یک میلیون و ۲۹۲ هزار و ۶۳۱ مشترک رسیده است که از این تعداد، ۹۴۹ هزار و ۹۶۹ مشترک شهری و مابقی روستایی هستند. این آمار در مقایسه با سال گذشته بیش از ۵۰ هزار مشترک افزایش داشته است.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی با تأکید بر ضرورت اصلاح الگوی مصرف خاطرنشان کرد: مشترکانی که در دوره سرد سال گذشته در پله‌های سوم و چهارم قرار داشتند، باید با مدیریت مصرف و رعایت الگوی صحیح استفاده از وسایل گرمایشی، میزان مصرف خود را کاهش دهند؛ چراکه تداوم مصرف بالا می‌تواند هزینه گازب‌های سنگینی برای آنان به همراه داشته باشد.