به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیرکل دفتر توسعه، ترویج و تبلیغ قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: برگزاری هشت جشنواره فرهنگی، هنری و رسانه‌ای به صورت ملی با عنوان «منظومه جشنواره‌های ملی آیات» و با مشارکت هشت استان برنامه‌ریزی شده است.

سعید مجیدی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها «جشنواره شعر آیات» به میزبانی استان فارس، «جشنواره فیلم آیات» در استان یزد، «جشنواره پوستر آیات» در استان کرمانشاه و «جشنواره تصویرسازی آیات» در استان آذربایجان شرقی برگزار می‌شود.

او اضافه کرد: «جشنواره مطبوعات و رسانه آیات» در استان مازندران و «جشنواره نماد و فضاسازی شهری آیات» در استان سیستان و بلوچستان برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر توسعه، ترویج و تبلیغ قرآنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ۲ جشنواره موضوعی این مجموعه گفت: «جشنواره مهدویت و انتظار» در استان تهران دنبال می‌شود و «جشنواره قرآنی ایران من» نیز در بندرعباس برگزار خواهد شد.

مجیدی بیان کرد: جشنواره «ایران من» به موضوعاتی همچون مقاومت، استکبارستیزی، رشادت‌های مردم ایران و شهدای جنگ اخیر، به‌ویژه رهبر شهید می‌پردازد و همچنین شهدای مدرسه میناب و شهدای لامرد در بخش ویژه این جشنواره مورد توجه قرار گرفته‌اند.

او با اشاره به اجرای طرح روستا‌ها و عشایر برتر قرآنی، گفت: هر سال در هر استان یک روستا به‌عنوان روستای برتر قرآنی معرفی می‌شود و فرایند اجرای این طرح امسال برای ۱۰ استان نهایی شده است.