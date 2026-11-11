رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور گفت: اعتبار گواهینامه‌های مهارتی و جلب اعتماد بازار کار، ملاک اصلی فعالیت سازمان است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور در سومین گردهمایی روسای ادارات سنجش و ارزشیابی استان‌ها گفت: تمرکز این سازمان بر کیفیت و اعتباربخشی به گواهینامه‌هاست، نه صرفاً افزایش آمار صدور مدرک و با وجود واگذاری امور اجرایی به بخش خصوصی، نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان حفظ خواهد شد.

در این نشست که با حضور رؤسای ادارات سنجش استان‌ها برگزار شد، مباحث کلیدی پیرامون ارتقای نظام سنجش مهارت و همکاری با شرکای بخش خصوصی مطرح گردید.

«منصوری» با اشاره به اهمیت اعتباربخشی به گواهینامه‌های مهارتی، از آغاز الگوی همکاری با بخش خصوصی در نظام سنجش مهارت خبر داد و گفت: وظیفه این سازمان صرفاً ارائه آموزش نیست؛ بلکه رسالت اصلی و اعتبار سازمان، «اعتباربخشی به گواهینامه‌ها و مدارک مهارت‌آموختگان» است تا کارفرمایان بتوانند با اطمینان به آن تکیه کنند.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات جهانی مهارت در شانگهای، این رقابت‌ها را الگویی ایده‌آل برای سنجش مهارت در بالاترین سطح خواند و ابراز امیدواری کرد که نظام سنجش مهارتی کشور به این سمت حرکت کند. وی افزود: این شیوه، ارزش واقعی گواهینامه‌ها را افزایش داده و اعتماد نظام‌های حرفه‌ای را جلب می‌کند.

رئیس سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای کشور با تأکید بر اینکه کمیت و تعداد گواهینامه‌های صادرشده مد نظر نیست، تصریح کرد: کیفیت، خروجی کار و ارتباط نظام‌مند با شرکا برای سنجش میزان رضایت بازار کار از اهمیت بالایی برخوردار است. وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه از «آموزش صرف» به «اعتباربخشی مهارتی»، از آغاز همکاری‌های راهبردی با بخش خصوصی برای ارتقای استاندارد‌های سنجش خبر داد.

منصوری گفت: اعتبار سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای مستقیماً به کیفیت و اعتبار گواهینامه‌های صادره بستگی دارد. وظیفه ما فراتر از فراهم کردن فرصت‌های یادگیری است؛ ما باید گواهینامه‌ای ارائه دهیم که برای کارفرما به‌عنوان سندی قابل اتکا جهت سنجش توانایی مهارت‌جویان باشد.

وی در ادامه، افتتاح نخستین مرکز سنجش مهارت خصوصی را نقطه عطفی در همکاری‌های میان حاکمیت و بخش خصوصی دانست و گفت: در این مدل جدید، نقش حاکمیتی و نظارتی سازمان حفظ می‌شود، اما بخش خصوصی با توجه به شناخت دقیق از نیاز‌های واقعی بازار کار، در بخش اجرایی و عملیاتی نقش‌آفرینی خواهد کرد.

وی در پایان بر اهمیت پیاده‌سازی قانون «نظام جامع آموزش فنی و حرفه‌ای» تأکید کرد و گفت: هدف نهایی، ایجاد یک نظام یکپارچه با استاندارد‌های آموزشی و سنجشی یکسان در سراسر کشور است تا خروجی این آموزش‌ها، ارزش‌آفرینی واقعی برای جامعه و بازار کار باشد.