نود و هشتمین نشست هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در آن، دستورالعمل تعیین حداقل نرخ خدمات حسابرسی و موضوع صدور مجوز کارگزاری‌های رمزپول مورد بررسی قرار گرفت و درباره جزئیات آن تصمیم‌گیری شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ نود و هشتمین نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار به ریاست دکتر سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار شد و در این نشست مواردی از دستور کار مطرح و در خصوص آن تصمیم گیری شد.

در ابتدای این نشست گزارشی از فهرست تکالیف و ماموریت‌های دبیرخانه هیأت مقررات زدایی توسط محضرنیا رییس مرکز ملی پایش و بهبود محیط کسب وکار ارائه شد.

بررسی دستورالعمل تعیین حداقل نرخ خدمات حسابرسی و بررسی صدور مجوز کارگزاری‌های رمز پول دو دستور کار نشست هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار بود که در این نشست ابعاد و جزئیات مختلف این دو موضوع مطرح و در خصوص آنها تصمیم گیری شد.