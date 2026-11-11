فرمانده انتظامی شهرقدس از کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته و مهر و موم یک واحد صنفی متخلف طی بازرسی مشترک در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ رحمان پورمصطفوی در تشریح جزئیات کشف ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌گذشته گفت: در راستای ارتقای امنیت و سلامت عمومی و برخورد با تخلفات صنفی، مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی به همراه کارشناسان اداره دامپزشکی، از ۹ واحد صنفی در حوزه پروتئین‌فروش‌ها در شهرقدس بازدید کردند.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ضمن بررسی وضعیت فعالیت واحد‌های صنفی و ارائه تذکرات قانونی به برخی متصدیان، یک واحد مرغ‌فروشی متخلف شناسایی شد.

پورمصطفوی گفت: در بازرسی از این واحد صنفی، مقدار ۶۰۰ کیلوگرم گوشت مرغ تاریخ‌مصرف‌گذشته کشف و با هماهنگی مرجع قضائی، واحد مذکور مهر و موم شد.

فرمانده انتظامی شهرقدس در پایان خاطرنشان کرد: در این خصوص یک نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده تحویل مرجع قضائی شد.