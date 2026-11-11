کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان گفت: امروز در مناطق مستعد شمالی و شرقی استان، به دلیل گذر ریزموج، احتمال بارش پراکنده محلی و وزش باد شدید موقتی وجود دارد و دمای هوا در ۲۴ ساعت آینده ۲ تا ۳ درجه کاهش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان گفت: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد، تا اواسط هفته آینده به دلیل استقرار جوی به نسبت پایدار، آسمان در سطح استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و گاهی در ساعت‌های بعدازظهر وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

مینا معتمدی با اشاره به اینکه امروز در مناطق مستعد شمالی و شرقی استان به علت گذر ریز موج، احتمال بارش پراکنده محلی و وزش باد شدید موقتی است، افزود: اوایل هفته پیش رو در ساعت‌های اولیه روز در مناطق مرکزی اصفهان، غبار محلی و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.

وی با بیان اینکه دمای هوا دری ۲۴ ساعت آینده در بیشتر مناطق به ویژه در نیمه غربی استان ۲ تا سه درجه کاهش می‌یابد، ادامه داد: بوئین میاندشت و فریدونشهر به ترتیب با دمای پنج و سه درجه سلسیوس زیر صفر سردترین نقاط استان خواهند بود.

معتمدی گفت: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین ساعات امروز به ۱۴ درجه سلسیوس بالای صفر و در خنک‌ترین ساعات بامداد فردا به چهار درجه بالای صفر می‌رسد و خور و بیابانک با بیشینه دمای ۱۶ درجه سلسیوس بالای صفر امروز گرم‌ترین نقطه استان است.