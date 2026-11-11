رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه از حضور تیم سپک تاکرای مراغه به نمایندگی از آذربایجان شرقی در مسابقات کشوری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، منصور حضرتیان گفت: این تیم با چهار ورزشکار به این رقابت‌ها اعزام شده است. ساسان ملک‌نژاد، امیررضا صدرشکوهی، بابک جعفرزاده و عرفان جهانشاهی ورزشکاران اعزام شده به این مسابقات هستند.

به گفته رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه، این رقابت‌ها از تاریخ ۲۰ تا ۲۲ آبان‌ماه به میزبانی شهر رامسر برگزار خواهد شد.

سپک تاکرا ورزشی شبیه والیبال است که در آن به‌ جای دست از پا برای ضربه زدن و گذراندن توپ از تور استفاده می‌شود.