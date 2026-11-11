به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور، از ۳۷ ورزشکار فارسی که در سال ۱۴۰۵ در رقابت‌های جهانی و آسیایی نشان کسب کرده بودند، تجلیل شد.

آیین تجلیل از قهرمانان و نشان‌آوران جهانی ورزش استان فارس با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین حسین طائب، رئیس سازمان بسیج مستضعفین، سردار بوعلی، فرمانده سپاه فجر، ابراهیم عزیزی، نماینده مردم شیراز در مجلس و عبدالمجید دوراندیش، مدیرکل ورزش و جوانان فارس به همت سازمان بسیج ورزشکاران استان در شیراز برگزار شد.

این مراسم با هدف ارج نهادن به افتخارآفرینی‌های ورزشکاران فارس در میادین بین‌المللی در مجموعه فرهنگی ورزشی امام مهدی شیراز برگزار شد.

اسامی این قهرمانان به شرح زیر است:

هادی چوپان (بدنسازی): دارنده نشان طلا و نقره بازی‌های مستر المپیا در جهان

غلامرضا فرخی (کشتی): دارنده نشان طلای جهان ۱۴۰۵

محمد مهدی کشتکار (کشتی فرنگی): نشان برنز جهان

علیرضا نصیری (وزنه‌برداری): نشان نقره قهرمانی رقابت‌های جهانی

علی‌اکبر غریب‌شاهی (پاراوزنه‌برداری): نشان نقره پاراآسیایی ناگویا

محمد کمالی (کشتی): دارنده نشان برنز المپیک جوانان در آمریکا

پارسا شهشهانی (شنا): نشان نقره برای نخستین بار در تاریخ شنای ایران در المپیک جوانان جهان

رضا نیک‌سیرت (بسکتبال با ویلچر): نشان نقره پاراآسیایی ناگویا

محمد دلیر (دوچرخه‌سواری): نشان برنز پاراآسیایی ناگویا

فاطمه امیرزادگان (پرش طول): نشان برنز پاراآسیایی ناگویا

رضا حاتمی (پارادوومیدانی): نشان برنز پاراآسیایی ناگویا

حمیدرضا رضایتی (کاراته): نشان طلای آسیا در اردن و نشان برنز جهان در لهستان

امیررضا ده‌بزرگی (کشتی): نشان طلای المپیک دانشجویی جهان

مهدی کمالی (کشتی): نشان طلای المپیک دانشجویی جهان

رضا بهمنی (کشتی): نشان طلای المپیک دانشجویی جهان

مهدی غلامیان (کشتی): نشان برنز نوجوانان آسیا

محمدرضا غلامی (کشتی): نشان برنز نوجوانان آسیا

مصطفی حسن‌زاده (ووشو): نشان طلای تیمی و نشان برنز انفرادی جهانی

عارفه پورشمسی (تکواندو): نشان طلا و نقره جهانی

زهرا سلیم سیرزادی‌نژاد (تکواندو): ۲ نشان برنز جهانی

فرحناز ابراهیمی (تیراندازی با کمان): نشان نقره تیمی در مسابقات بین‌المللی

فرهاد قلی‌زاده (وزنه‌برداری): نشان طلای جوانان جهان

ابوالفضل زارع (وزنه‌برداری): ۳ نشان طلا و ۱ نشان نقره جوانان آسیا و جهان

ابوالفضل تمدن‌زاده (کاراته): نشان نقره آسیا در اردن

علیرضا ندیمی صفرالدشتی (کاراته): نشان برنز آسیا در اردن

علیرضا عرب (شنا): نشان طلا و نشان نقره آسیا

محمد عباسی (پارکور): نشان طلای جهان

وحید گل‌خندان (تیراندازی): نشان برنز بازی‌های آسیایی ناگویا

اعضای تیم ملی فوتبال پنج‌نفره نابینایان: احمدرضا شاه‌حسینی، میثم شجاعیان، علیرضا بخت، مرتضی کریمی و رضا صدری (کسب نشان برنز فوتبال ۵ نفره پاراآسیایی ناگویا)