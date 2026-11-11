نشست تخصصی «فراتر از کتابخانه» با محور بازتعریف علم اطلاعات و دانش‌شناسی در جهان هوشمند، همزمان با هفته کتاب و کتاب‌خوانی در شیراز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، انجمن علمی علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه شیراز با همکاری مدیریت اسناد و کتابخانه ملی منطقه جنوب کشور، این نشست را برگزار می‌کند.

هدف از این نشست، بررسی نقش و جایگاه کتابخانه‌ها در عصر فناوری‌های نوین است.

نشست «فراتر از کتابخانه» شنبه ۲۳ آبان، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ در سالن اندیشگاه مدیریت اسناد و کتابخانه ملی در شیراز برگزار خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند به‌صورت مجازی با مراجعه به نشانی vroom.shirazu.ac.ir/elmi۱۰۷ در این نشست شرکت کنند.