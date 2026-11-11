به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سرپرست بیمارستان امام خمینی آباده گفت: با هدف ارتقای ضریب ایمنی بیمارستان و آمادگی حداکثری کادر درمان و اجرایی در مواجهه با حوادث احتمالی، دوره آموزشی تخصصی مدیریت بحران و اطفای حریق با حضور کارشناسان آتش‌نشانی در این بیمارستان برگزار شد.

الهام رحیمی زاده بیان کرد: این دوره در ۲ بخش بود که مدرسان و کارشناسان آتش‌نشانی در بخش تئوری ضمن تشریح مبانی حریق، انواع آتش و دسته بندی مواد اشتعال‌زا، شیوه‌های پیشگیری از وقوع حادثه، اصول ایمنی در محیط‌های درمانی، رفتارشناسی آتش در فضا‌های بسته و نحوه مدیریت بحران در دقایق اولیه حادثه را بیان کردند.

وی بیان کرد: همچنین در بخش عملی، شرکت‌کنندگان با حضور میدانی در بیمارستان با نحوه کارکرد انواع خاموش‌کننده‌های دستی پودر و گاز، CO۲، روش‌های مهار آتش‌های اولیه، نحوه صحیح نزدیک شدن به منبع حریق و راه‌های ایمن‌سازی محیط در زمان بروز حادثه آشنا شدند و آتش را مهار کردند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.