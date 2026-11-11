کارشناسان بهداشت حرفه‌ای و ایمنی و محیط زیست، لازم است برای کنترل و پیشگیری از آلودگی‌های محیطی، سفیر محیط زیست شوند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ سرپرست اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان گفت: کارشناسان بهداشت حرفه‌ای، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، همیار و نماینده محیط زیست در صنایع هستند و نقش بسیار مهمی در کنترل و پیشگیری از آلودگی‌ها ایفا می‌کنند و اگر هر واحد صنعتی تجربه‌های موفق خود را در زمینه‌هایی ازجمله مدیریت پساب، هوا و پسماند با دیگران به اشتراک بگذارد، می‌تواند الگویی برای سایر واحد‌ها شود.

مریم کرمانی افزود:وظایف کارشناسان محدود به محیط داخلی واحد نیست واز آنجایی که آلودگی هوا مرز نمی‌شناسد، هر کارشناس باید خود را سفیر محیط زیست بداند.

وی در خصوص دسترسی کارشناسان بهداشت، ایمنی و محیط زیست به داده‌های سنجش واحد‌های صنعتی استان گفت: نتایج خوداظهاری و خودسنجی صنایع در سامانه جامع سبز ثبت می‌شود و یکی از وظایف اصلی کارشناسان رصد مستمر این نتایج است

تا در صورتیکه نتیجه نمونه برداری آزمایشگاه معتمد بالاتر از حد مجاز باشد، مشکل تصفیه خانه یا سیستم کنترل آلودگی هوا را به سرعت برطرف کرده و در صورت رفع مشکل، درخواست خودسنجی مجدد دهند.

سرپرست اداره کل حفاظت محیط زیست استان همچنین به نصب سامانه‌های پایش برخط اشاره کرد و گفت: صنایع بزرگی که هنوز این سامانه‌ها را نصب نکردند در حال پیگیری هستند و موضوع با جدیت دنبال می‌شود تا هرچه سریع‌تر به این سامانه متصل شوند.

کرمانی با اشاره به وضعیت کیفیت هوای شهر اصفهان نیز افزود: در این کلانشهر از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۳ روز پاک، ۱۸۸ روز سالم، ۳۰ روز ناسالم برای گروه‌های حساس و ۴ روز ناسالم برای عموم ثبت شده و این آمار نشان‌دهنده ۶۶ درصد کاهش روز‌های ناسالم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است.

HSE به معنای بهداشت، ایمنی و محیط زیست است و این اصطلاح مجموعه‌ای از اقدام و رویه‌هایی است که در محیط‌های کاری و صنعتی برای حفظ سلامت کارکنان، اطمینان از ایمنی آنها و حفاظت از محیط زیست اجرا می‌شود، تا از بروز حوادث، بیماری‌های شغلی و آسیب‌های زیست محیطی جلوگیری کند.

رعایت اصول HSE علاوه بر کاهش هزینه‌های ناشی از حوادث و جریمه‌های زیست محیطی، موجب افزایش بهره‌وری، بهبود روحیه کارکنان و ارتقای جایگاه سازمان در جامعه نیز خواهد شد.