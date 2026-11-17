به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، مسابقات کشوری المپیک ویژه ایران به میزبانی دانشگاه شهید بهشتی تهران برگزار شد و ورزشکاران چهار مرکز پیش‌حرفه‌ای استان سمنان شامل مرکز الزهرای دامغان، مرکز فردای روشن سمنان، کارگاه گل‌های نیلوفر سمنان و مرکز ساعی گرمسار در این رقابت‌ها حضور داشتند.

توان‌یابان استان سصمنان در رشته دوومیدانی ۵ مدال طلا، ۲ مدال نقره و ۵ مدال برنز را کسب کردند .

در بخش تیمی این مسابقات نیز تیم مرکز توانیابان دامغان در رشته فلوربال عنوان قهرمانی را کسب کرد.