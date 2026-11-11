عملیات اجرایی چهار طرح عمرانی و توسعه‌ای در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل و انرژی با اعتباری بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال، با حضور دبیر شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در جزیره قشم آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، این طرح ها شامل آغاز واگذاری زمین های طرح مسکن جوانان در شهر درگهان و روستای کووه‌ای، احداث دو تقاطع غیرهمسطح در درگهان و رمکان و عملیات آماده‌سازی هاب انرژی و بانکرینگ سلخ است.

در بخش مسکن، واگذاری زمین به مساحت ۵۵ هکتار برای اجرای طرح مسکن جوانان در شهر درگهان و روستای کووه‌ای آغاز شده است. برای انجام فرآیند‌های اجرایی و اداری مرتبط با این طرح، بازه زمانی ۶۰ روزه پیش‌بینی شده است.

در حوزه حمل‌ونقل نیز عملیات احداث تقاطع غیرهمسطح درگهان با اعتباری بیش ا ۶۰ هزار میلیارد ریال (۶ همت) و مدت اجرای ۱۲ ماه آغاز شده است. این طرح با هدف ارتقای ایمنی و روان‌سازی ترافیک، بهبود دسترسی و تسهیل ارتباط میان محور‌های اصلی جزیره اجرا می‌شود.

همچنین احداث تقاطع غیرهمسطح رمکان با اعتباری بالغ بر ۶ هزار میلیارد ریال و مدت اجرای پنج ماه در دستور کار قرار گرفته است. این طرح با هدف تکمیل شبکه ارتباطی و ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل منطقه به اجرا درمی‌آید.

در بخش زیرساخت‌های اقتصادی و انرژی نیز عملیات آماده‌سازی هاب انرژی و بانکرینگ سلخ با اعتباری بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال (۵ همت) و مدت اجرای ۶۰۰ روز آغاز شده است. اجرای این طرح با فراهم‌سازی زیرساخت‌های موردنیاز، زمینه توسعه فعالیت‌های حوزه انرژی، سوخت‌رسانی به شناور‌ها (بانکرینگ) و ارائه خدمات دریایی را در جزیره قشم تقویت خواهد کرد.

مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای اجرای این چهار طرح بیش از ۱۱۶ هزار میلیارد ریال است؛ طرح‌هایی که با پوشش بخشی از نیاز‌های اساسی جزیره در حوزه‌های مسکن، حمل‌ونقل و زیرساخت‌های اقتصادی، گامی مهم در مسیر توسعه متوازن، ارتقای ظرفیت‌های اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های منطقه آزاد قشم به شمار می‌روند.