سارق ۱۳ راس گوسفند در شاهین شهر که قصد انتقال احشام سرقت شده به شهرستان دیگری را داشت، ناکام ماند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شاهین‌شهر گفت: در پی وقوع سرقت از یک واحد دامداری در شهر گرگاب، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار این فرماندهی قرار گرفت.

سرهنگ احسان بدیعیان افزود: با سرعت عمل و تلاش مأموران انتظامی و شناسایی سارق ۱۳ رأس گوسفند، که قصد داشت با استفاده از یک دستگاه وانت نیسان احشام سرقت شده را به یکی از شهرستان‌های اطراف منتقل کند، پیش از اقدام نهایی در چنگ قانون گرفتار شد.

وی با اشاره به کشف کامل احشام سرقت شده و تحویل آنها به مالباخته ادامه داد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای اجرای مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.