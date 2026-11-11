به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ معاون بهداشت دانشگاه و رئیس مرکز بهداشت استان گفت: کارشناس بهداشت حرفه‌ای در صنعت دو رویکرد دارد؛ رویکرد اول فقط به وظایف قراردادی خود اکتفا کرده و معاینات دوره‌ای، شناسایی عوامل زیان‌آور و اندازه‌گیری‌های لازم را در بر می‌گیرد و در رویکرد دوم کارشناس فراتر از وظایف اولیه و دستورالعمل ها، به‌عنوان یک همنوع عمل می‌کند که خوشبختانه برخی کارشناسان صنایع در این خصوص کمک‌های مؤثری کرده‌اند.

حمید گله داری با اشاره به اینکه اصفهان ۶ درصد جمعیت کشور را داراست، اما هشت درصد موارد سرطان متعلق به این استان است، ادامه داد: شایع‌ترین سرطان‌ها در اصفهان به ترتیب سرطان پستان، کولورکتال (روده)، پروستات و پوست هستند و موارد سرطان تیروئید نیز رو به افزایش است.

وی با اشاره به امکان تشخیص زودهنگام سرطان پستان و کولورکتال و درمان در مراحل اولیه گفت: به همین دلیل غربالگری این ۲ سرطان را در جمعیت هدف حدود ۲.۵ میلیون نفری استان اصفهان آغاز کردیم و از مهر سال گذشته تاکنون بیش از ۶۰۰ هزار نفر غربالگری شدند، که حدود ۲۰۰ هزار نفر مربوط به سرطان کولورکتال و ۴۰۰ هزار نفر مربوط به سرطان پستان بوده است.