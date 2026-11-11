معاون سازمان حفاظت محیط‌زیست و رئیس فدراسیون کوه‌نوردی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های کوهستانی، نبود مدیریت یکپارچه، نظارت مؤثر و مشارکت تخصصی را از مشکلات اصلی این حوزه دانستند.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست و فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی با هدف توسعه آموزش، فرهنگ‌سازی و تقویت همکاری‌ها برای حفاظت از عرصه‌های طبیعی به امضا رسید.

هادی کیادلیری، معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط‌زیست، در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های تخصصی فدراسیون کوه‌نوردی گفت: جامعه کوه‌نوردی به دلیل ارتباط گسترده با طبیعت و حضور میدانی در مناطق کوهستانی، می‌تواند نقش مؤثری در آموزش، شناخت ارزش‌های طبیعی و جلب مشارکت مردم برای حفاظت از محیط‌زیست داشته باشد.

او با بیان اینکه اکوسیستم‌های کوهستانی مجموعه‌ای پیچیده و به‌هم‌پیوسته از سامانه‌های طبیعی هستند، افزود: این عرصه‌ها با خلأ‌های مدیریتی و حفاظتی مواجه‌اند و لازم است حفاظت از کوهستان از سطح شعار فراتر رفته و به برنامه‌های عملیاتی تبدیل شود.

کیادلیری با هشدار درباره تخریب زیستگاه‌ها و تهدید تنوع زیستی کشور تصریح کرد: بسیاری از گونه‌های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض قرار دارند و آشنایی مردم با ارزش‌های طبیعی و گونه‌های بومی می‌تواند در تغییر نگرش جامعه و تقویت مسئولیت‌پذیری برای حفاظت از طبیعت مؤثر باشد.

در ادامه این مراسم، رضا زارعی، رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی نیز با اشاره به افزایش شمار کوه‌نوردان کشور، نبود مدیریت یکپارچه و نظارت مؤثر را از مشکلات حفاظت از مناطق کوهستانی دانست.

او گفت: تعداد مدارک آموزشی صادرشده از سوی فدراسیون از حدود چهار هزار و ۸۰۰ مدرک در سال ۱۳۹۱ به حدود ۷۰ هزار مدرک رسیده است. همچنین در تابستان امسال، از نیمه خرداد تا پایان شهریور، حدود ۲۰ هزار نفر تنها از مسیر جنوبی دماوند صعود کردند؛ در حالی که این تعداد در دهه ۷۰ حدود دو هزار نفر بود.

زارعی با اشاره به وضعیت دماوند، علم‌کوه و سبلان افزود: بهره‌برداری اقتصادی از حضور گردشگران بدون توجه به ظرفیت اکولوژیک کوهستان‌ها، فشار بر طبیعت را افزایش می‌دهد. امسال نیز حدود هشت تن زباله از مسیر‌های صعود دماوند جمع‌آوری شده که بخش عمده آن مربوط به جبهه جنوبی بوده است.

رئیس فدراسیون کوه‌نوردی و صعود‌های ورزشی با تأکید بر ضرورت حضور تشکل‌ها و مجموعه‌های تخصصی در فرآیند تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی‌های حفاظتی گفت: شناخت میدانی فدراسیون و جامعه کوه‌نوردی می‌تواند در تدوین برنامه‌های مؤثر برای حفاظت از مناطق کوهستانی نقش مهمی داشته باشد.

او آموزش و پاک‌سازی مناطق کوهستانی را از برنامه‌های مستمر فدراسیون برشمرد و افزود: حفاظت از محیط‌زیست کوهستان از سرفصل‌های الزامی دوره‌های مربیگری است و مربیان این آموزش‌ها را به شاگردان خود منتقل می‌کنند.

بر اساس این تفاهم‌نامه، همکاری دو مجموعه در زمینه آموزش و فرهنگ‌سازی محیط‌زیستی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی جامعه کوه‌نوردی برای حفاظت از اکوسیستم‌های کوهستانی توسعه می‌یابد.