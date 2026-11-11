رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان از مهر و موم و توقف فعالیت هشت واحد آلاینده جمع آوری و تفکیک ضایعات در اراضی شمالی حاشیه نسیم شهر در پی شکایات مردمی و با حکم مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدعلی جودکی گفت: در پی دریافت گزارش‌ها و شکایات مردمی مبنی بر فعالیت واحد‌های تفکیک ضایعات و ایجاد آلودگی شدید هوا ناشی از پسماندسوزی در اراضی شمالی حاشیه نسیم شهر، موضوع به قید فوریت در دستور کار کارشناسان این اداره قرار گرفت.

وی افزود: پس از پایش‌های تخصصی و محرز شدن تخلفات این واحد‌ها که شامل مدیریت غیراصولی پسماند، تغییر کاربری غیرمجاز اراضی، پسماندسوزی گسترده در درون چهاردیواری‌ها و اراضی متروکه و در نهایت ایجاد آلودگی هوا و تهدید علیه بهداشت عمومی بود، اخطاریه‌های قانونی لازم به متصدیان ابلاغ شد.

جودکی با اشاره به اینکه با وجود اتمام مهلت‌های قانونی اعطایی و عدم اقدام مثبت از سوی مالکان به منظور رفع آلایندگی، پرونده این واحد‌ها با هماهنگی مراجع قضایی پیگیری شد، تصریح کرد: در نهایت، روز گذشته ۱۹ آبان ماه، با دستور قاطع مقام قضایی و به استناد ماده ۲۰ قانون هوا پاک، مواد ۷ و ۱۶ قانون مدیریت پسماند و ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، این هشت واحد غیرمجاز مهرو موم و از ادامه فعالیت آلاینده آنها جلوگیری به عمل آمد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بهارستان در پایان ضمن قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و هوشیاری شهروندان در گزارش تخلفات محیط زیستی، تأکید کرد: صیانت از سلامت عمومی و مقابله با منابع آلاینده هوا خط قرمز اداره حفاظت محیط زیست است و گشت و پایش شبانه روزی برای برخورد با واحد‌های متخلف و سودجو با قاطعیت ادامه خواهد داشت.