نوزدهمین سوگواره بین‌المللی مهر محرم با معرفی و تجلیل از ۳۰ برگزیده در بخش‌های عکس و فیلم کوتاه در سمنان پایان یافت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان،️ این سوگواره با هدف ترویج فرهنگ عاشورا و ثبت جلوه‌های ارادت به اهل‌بیت (ع)، با مشارکت هنرمندان ایرانی و خارجی برگزار شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان سمنان در این مراسم با اشاره به استقبال هنرمندان از این رویداد گفت: در بخش حرفه‌ای عکس و فیلم، ۶ هزار اثر به دبیرخانه ارسال شد که پس از داوری، ۵۰ اثر به نمایشگاه پایانی راه یافت.

وی افزود: هنرمندانی از ۱۲ کشور از جمله عراق، بحرین، عربستان، لبنان، پاکستان، افغانستان، هند، انگلستان، جمهوری آذربایجان، ترکیه و یونان در این دوره از سوگواره مشارکت داشتند.

وی گفت: در این دوره، موضوعاتی همچون مقاومت حسینی، آیین‌های عاشورایی، هیئت‌های خانگی، همدلی و مسئولیت اجتماعی و راهپیمایی اربعین از محور‌های فراخوان بود.

سعید مجیدی مدیرکل دفتر ترویج و تبلیغ فعالیت‌های قران و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز سوگواره مهر محرم را از رویداد‌های اثرگذار در ترویج فرهنگ عاشورا دانست و بر تداوم این حرکت فرهنگی با مشارکت مردم و دستگاه‌های مختلف تأکید کرد.

در بخش بین‌الملل، کرار عیساوی، عکاس عراقی از نجف اشرف و از عکاسان آستان مقدس علوی، با تصویری از مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب در نجف، در جمع برگزیدگان این دوره قرار گرفت.

همچنین آثاری از عکاسان استان‌های مختلف کشور با موضوعاتی همچون روز بیعت مردم اصفهان با رهبر جدید، آیین‌های عزاداری در کویر خوریان سمنان و حضور مردم در تجمعات شب‌های اقتدار به نمایش درآمد.

عباس گلرو، نماینده مردم شهرستان‌های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با تأکید بر جهانی‌شدن پیام عاشورا، بر ضرورت روایتگری هنرمندان و ثبت این فرهنگ برای انتقال به نسل‌های آینده تأکید کرد.

میثم قدس پوردبیر اجرایی سوگواره مهر محرم گفت: رویداد اثر برتر به انتخاب مردم نیز تا پایان برگزاری نمایشگاه ادامه دارد و پس از پایان رأی‌گیری، عکسی که بیشترین آرای مردمی را کسب کند معرفی و از عکاس آن تجلیل خواهد شد.