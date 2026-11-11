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نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس اعلام کرد: با دو شناوری که با جعل اسناد قصد عبور غیرمجاز از تنگه هرمز داشتند برخورد قانونی انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اطلاعیه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، این دو شناور فله بر بوده و بدون هماهنگی به سمت بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس حرکت کرده بودند اما با آن ها برخورد قانونی شد و این دو شناور با پذیرفتن تعهدات اعلامی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، از ورود نامشان در فهرست شناورهای متخلف جلوگیری کردند.
نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس همچنین اعلام کرده: شناورهایی که تا کنون تخلفی داشته اند در صورتی که با ارسال ایمیل به نشانی compliance@pgsa.ir به تخلف خود اذعان کنند، مشمول تعهدات سبک تری خواهند شد.