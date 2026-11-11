به گزارش خبرگزاری صداوسیما، طبق اطلاعیه نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، این دو شناور فله بر بوده و بدون هماهنگی به سمت بنادر کشورهای جنوب خلیج فارس حرکت کرده بودند اما با آن ها برخورد قانونی شد و این دو شناور با پذیرفتن تعهدات اعلامی نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس، از ورود نامشان در فهرست شناورهای متخلف جلوگیری کردند.

نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس همچنین اعلام کرده: شناورهایی که تا کنون تخلفی داشته اند در صورتی که با ارسال ایمیل به نشانی compliance@pgsa.ir به تخلف خود اذعان کنند، مشمول تعهدات سبک تری خواهند شد.