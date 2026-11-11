رئیس امور معادن اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با صدور نخستین پروانه اکتشاف ماده معدنی سلستین در شهرستان دشتی، گام تازه‌ای برای شناسایی ذخایر معدنی استان بوشهر برداشته شد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رشید مرادی اظهار کرد: استان بوشهر از قابلیت‌های متنوع زمین‌شناسی و معدنی برخوردار است و شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها به مطالعات تخصصی، اکتشافات نظام‌مند و استفاده از روش‌های نوین علمی نیاز دارد. صدور نخستین پروانه اکتشاف سلستین در شهرستان دشتی نیز فرصتی برای ارزیابی ذخایر این ماده معدنی و بررسی امکان بهره‌برداری اقتصادی از آن فراهم می‌کند.

وی افزود: سلستین یکی از منابع مهم تأمین عنصر شیمیایی استرانسیم است که در تولید ترکیبات شیمیایی و محصولات صنعتی کاربرد دارد. نتایج مطالعات اکتشافی میتواند امکان استخراج اقتصادی این ماده و شکل‌گیری فعالیت‌های مرتبط با فرآوری و صنایع پایین‌دستی را مشخص کند.

رئیس اداره معادن اداره‌کل صمت استان بوشهر با تأکید بر ضرورت عبور از نگاه فقط استخراج‌محور در بخش معدن، تصریح کرد: بهره‌گیری مؤثر از منابع معدنی مستلزم پیوند میان اکتشافات علمی، سرمایه‌گذاری تخصصی و توسعه صنایع فرآوری است. در همین راستا، استان بوشهر از حضور سرمایه‌گذاران توانمند، شرکت‌های تخصصی اکتشافی و مجموعه‌های فعال در حوزه فرآوری مواد معدنی استقبال می‌کند.

مرادی ادامه داد: شناسایی مواد معدنی جدید، ارزیابی ذخایر و تکمیل زنجیره ارزش از اولویت‌های توسعه بخش معدن استان است؛ رویکردی که میتواند زمینه‌ساز افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تقویت اقتصاد مناطق معدنی شود.

وی اظهار کرد: اداره کل صمت استان بوشهر آمادگی دارد در چارچوب وظایف و اختیارات قانونی، پیشنهاد‌های سرمایه‌گذاری در زمینه اکتشاف، ارزیابی ذخایر، بهره‌برداری اصولی و ایجاد واحد‌های فرآوری را بررسی کرده و متقاضیان را در طی مراحل قانونی و فنی راهنمایی کند.