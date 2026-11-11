در راستای روایتگری خدمات، اقدامات و مجاهدت‌های بسیج و بسیجیان در عرصه‌های مختلف، سومین رویداد رسانه‌ای «جام امید» با برنامه‌ریزی سازمان بسیج رسانه، به مدت سه روز برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، سازمان بسیج رسانه استان کردستان در همین راستا، از فعالان رسانه‌ای استان دعوت می‌کند با تولید و انتشار آثار رسانه‌ای فاخر و اثرگذار، در فرآیند انتخاب تیم برگزیده استان برای حضور در مرحله کشوری این رویداد مشارکت کنند.

بازنمایی نقش مؤثر بسیج در عرصه‌های مختلف انقلاب اسلامی و تبیین مجاهدت‌ها و تلاش‌های بسیجیان در حوزه‌های جهاد تبیین، علم و فناوری، اقتصاد، خدمت‌رسانی و امیدآفرینی، به‌ویژه در دوران دفاع مقدس اخیر از اهداف برگزاری این رویداد است.

محورهای برگزاری رویداد

روایت حضور و نقش‌آفرینی بسیجیان در عرصه‌های مختلف فرهنگی، اجتماعی، محله‌محور، علمی، ورزشی، تربیتی، آموزشی، سازندگی، محرومیت‌زدایی، مدیریت ناترازی انرژی، فعالیت‌های بانوان، فضای مجازی و عرصه بین‌الملل، آموزش و سازماندهی گردان جانفدایان رسانه‌ای

۱. توان تولید محتوای رسانه‌ای

شامل ایده‌پردازی، گزارش مکتوب، مستند کوتاه، کلیپ موبایلی، موشن‌گرافیک، پادکست، پوستر، اینفوگرافیک، تیتر، تولیدات مبتنی بر هوش مصنوعی و سایر قالب‌های رسانه‌ای.

۲. توان انتشار و بازنشر محتوا

شامل انتشار و بازنشر هدفمند آثار در رسانه‌های رسمی و بستر‌های مختلف ارتباطی و فضای مجازی.

شاخص‌های ارزیابی آثار

آثار ارسالی بر اساس شاخص‌های زیر مورد ارزیابی و داوری قرار خواهند گرفت:

۱. کیفیت محتوای تولیدی: بر اساس معیار‌های تخصصی و نظر هیئت داوران.

۲. حجم و تعداد انتشار: با لحاظ اعتبار و جایگاه رسانه‌های منتشرکننده.

۳. کیفیت بازنشر و میزان اثرگذاری: شامل تعداد بازدیدها، گستره مخاطبان، میزان بازخوردها، نظرات و پیامد‌های انتشار محتوا.

۴. میزان اشتراک‌گذاری: تعداد دفعات بازنشر و اشتراک‌گذاری آثار در بستر‌های مختلف.

شرایط انتخاب تیم برگزیده استان

پس از بررسی و داوری آثار ارسالی، تیم منتخب سازمان بسیج رسانه استان کردستان برای حضور در مرحله کشوری، در قالب یک تیم پنج‌نفره و با ترکیب تخصصی زیر انتخاب خواهد شد.

هر خبرنگار و فعال رسانه‌ای صرفاً مجاز به ارسال یک اثر در یکی از قالب‌های اعلام‌شده است.

داوطلبان تا ساعت ۲۴ روز پنجشنبه، مورخ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ مهلت ارسال آثار خود را از طریق پیام‌رسان ایتا به شماره ۰۹۳۷۹۷۵۹۰۴۸ دارند.

۱. آثار ارسالی باید با یکی از محور‌های موضوعی و رویکرد‌های اعلام‌شده در فراخوان مطابقت داشته باشند.

۲. آثار باید در بازه زمانی یکم آذرماه ۱۴۰۴ تا بیست‌ویکم آبان‌ماه ۱۴۰۵ تولید شده باشند.

۳. آثار ارسالی باید در رسانه‌های رسمی مکتوب و الکترونیکی منتشر شده باشند.

۴. ارسال آثار باید در قالب لینک انتشار اثر و از طریق شناسه اعلام‌شده در پیام‌رسان ایتا انجام شود.

۵. ارزیابی و داوری آثار با حضور داوران و به‌صورت تخصصی انجام خواهد شد.

مرحله کشوری سومین رویداد رسانه‌ای «جام امید» ۱ و ۲ آذرماه (هفته بسیج)، در محل سالن همایش‌های برج میلاد تهران برگزار خواهد شد.