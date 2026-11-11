تیم بسکتبال نونهالان استان فارس با کسب چهار پیروزی متوالی در مسابقات منطقه ۶ کشور ، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات کشوری را به دست آورد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم بسکتبال نونهالان استان فارس با کسب چهار پیروزی متوالی در مسابقات منطقه ۶ کشور که در شیراز برگزار شد، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد و جواز حضور در مرحله نهایی مسابقات کشوری را به دست آورد.

مسابقات بسکتبال نونهالان منطقه ۶ با حضور تیم‌های استان‌های فارس، کرمان، هرمزگان، یزد و منطقه آزاد قشم برگزار شد. در این رقابت‌ها که تیم کیش پیش از آغاز انصراف خود را اعلام کرده بود، تیم‌ها در یک گروه به صورت دوره‌ای به رقابت پرداختند.

نماینده استان فارس در این مسابقات با ارائه عملکردی منسجم، در هر چهار دیدار خود مقابل تیم‌های کرمان، هرمزگان، قشم و یزد به پیروزی دست یافت و با کسب عنوان قهرمانی، راهی مرحله نهایی مسابقات کشوری می‌شود. بر اساس آیین‌نامه این رقابت‌ها، تیم‌های اول هر منطقه به مرحله نهایی کشوری راه می‌یابند و تیم‌های دوم در لیگ توسعه بسکتبال حضور خواهند یافت.

لیست بازیکنان تیم قهرمان فارس:

پارسا خلیفه (کاپیتان)، علیرضا احمدزاده، محمدامین سلمان، محمدسبحان باغبان، آراد محمدی، حسین کشاورز، رضا محرابی‌پویا، پرهام رهنورد، یزدان‌مهر عسکری، امیرمحمد غلامی، سینا کمالی، پاشا خوشحال، عرفان بیگی، آروین سعادتی‌راد، آروین متانت و شایان مرادی.

کادر فنی و سرپرستی:

امین خاشعی (سرمربی)، مهدی کمالی (مربی)، امیرحسین پاک‌فطرت (آنالیزور) و جمال مظفری (سرپرست).