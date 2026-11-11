رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تأکید بر ضرورت آمادگی مستمر در برابر زلزله، این مخاطره را همچنان مهم‌ترین تهدید طبیعی پایتخت دانست و از توسعه زیرساخت‌های پایش لرزه‌ای، تکمیل شبکه شتاب‌نگاری و پیشرفت سامانه هشدار سریع زلزله با همکاری مراکز علمی و پژوهشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علی نصیری، در بیست‌ودومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران که صبح امروز در دانشگاه خاتم آغاز به کار کرد، با اشاره به اهمیت تعامل میان جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی گفت: خوشبختانه فاصله میان دانشگاه و بخش اجرایی در این حوزه کاهش یافته است و تلاش داریم این ارتباط نزدیک و مستمر را تقویت کنیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به جایگاه زلزله در میان مخاطرات پایتخت تصریح کرد: در فهرست ۵۶ مخاطره اولویت‌دار شهر تهران، زلزله همچنان با فاصله معناداری در صدر قرار دارد و باید همواره با نگاه جدی و مسئولانه با این تهدید مواجه شویم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با تشریح اقدامات انجام‌شده در زمینه پایش فعالیت‌های لرزه‌ای گفت: مدیریت بحران تهران با هدف حمایت از مأموریت‌های قانونی مراکز تخصصی مسئول در حوزه پایش و هشدار لرزه‌ای، همکاری گسترده‌ای را با مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران و پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله آغاز کرده است.

نصیری با اشاره به راه‌اندازی شبکه لرزه‌نگاری درون‌گمانه‌ای تهران گفت: در این طرح، پنج گمانه به عمق ۵۰ متر در نقاط مختلف پیرامونی شهر و یک گمانه به عمق ۱۰۰ متر در پارک نهج‌البلاغه احداث و تجهیزات لرزه‌نگاری در آنها نصب شد. این زیرساخت در کنار شبکه لرزه‌نگاری سطحی، توان پایش و ثبت فعالیت‌های لرزه‌ای شهر را به شکل قابل توجهی افزایش داده است.

وی ادامه داد: پس از توسعه این شبکه، ۵۸۹ رخداد لرزه‌ای شامل زمین‌لرزه‌ها، پس‌لرزه‌ها و ریزلرزه‌ها ثبت شده است که بسیاری از آنها پیش از این به دلیل محدودیت دقت تجهیزات، ثبت یا به‌درستی شناسایی نمی‌شدند. از این تعداد، ۴۴ رخداد در محدوده شهر تهران ثبت شده است.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران خاطرنشان کرد: افزایش دقت تجهیزات موجب شده شناخت دقیق‌تری از فعالیت گسل‌های اطراف و محدوده شهری تهران به دست آوریم و برخی برداشت‌های پیشین درباره غیرفعال بودن بعضی پهنه‌ها نیز نیازمند بازنگری شود. این اطلاعات ارزشمند می‌تواند مبنای مطالعات دقیق‌تر درباره رفتار لرزه‌ای شهر قرار گیرد.

نصیری در بخش دیگری از سخنان خود از پیشرفت طرح سامانه هشدار سریع زلزله خبر داد و گفت: با تکمیل بخش شتاب‌نگاری، تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری این سامانه تحویل شده و اکنون مراحل راستی‌آزمایی و تأیید علمی آن در حال انجام است.

بر اساس این گزارش، بیست‌ودومین کنفرانس ژئوفیزیک ایران به همت انجمن فیزیک تهران و با همکاری جمعی از نهادها، شرکت‌ها و سازمان‌ها از جمله سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از صبح امروز به مدت دو روز در دانشگاه خاتم آغاز به کار کرده است.