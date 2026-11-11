استاندار زنجان با تأکید بر ضرورت حمایت همه‌جانبه از نهاد خانواده و اجرای مؤثر قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، گفت: جمعیت و کیفیت آن از مؤلفه‌های اصلی قدرت ملی است و تربیت نسلی باسواد، سالم، ماهر، خلاق و بانشاط از وظایف مهم حاکمیت به شمار می‌رود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ سید محسن صادقی در جلسه ستاد حمایت از خانواده و جوانی جمعیت استان، با اشاره به ایام فاطمیه و جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: سیره نورانی آن بانوی یگانه، برترین منشور برای تعالی نهاد خانواده، تربیت نسل صالح و صیانت از حریم جامعه اسلامی است و تمسک به مکتب فاطمی و ترویج سبک زندگی اصیل ایرانی ـ اسلامی، استوارترین سپر در برابر بحران‌های هویتی، شناختی، ادراکی و اجتماعی معاصر به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه پیوند‌های خانوادگی نباید زیر فشار‌های مالی و اقتصادی شکننده شود، افزود: در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی، به‌ویژه موضوع حبس بدهکاران مهریه، رویکرد ما باید مبتنی بر مددکاری، عدالت و گره‌گشایی کریمانه باشد.

صادقی با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در زمینه وضعیت زنان و مردان زندانی، خواستار تشکیل کمیته‌ای تخصصی با مشارکت اداره‌کل ورزش و جوانان، اداره‌کل زندان‌ها و ستاد مردمی دیه شد و گفت: باید با استفاده حداکثری از ظرفیت‌های قانونی و جلب مشارکت خیران، زمینه بازگشت افراد واجد شرایط به آغوش خانواده و جامعه فراهم شود و اقدامات مؤثری برای آزادی آنان پیش از پایان سال صورت گیرد.

استاندار زنجان در ادامه، روستا‌ها را کانون اصالت، کار و پویایی جمعیتی استان دانست و افزود: فرمانداران باید با برگزاری منظم نشست‌های توجیهی سه‌ماهه با دهیاران، تکالیف قانونی مرتبط با قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت را تبیین کرده و دهیاران پیشگام در این حوزه را به جامعه معرفی کنند.

وی همچنین بر ضرورت هم‌افزایی بخشداری‌ها، ائمه جمعه و جماعات، روحانیت، معتمدان محلی و بهورزان برای شکل‌گیری جریانی پویا و امیدآفرین در ترویج فرهنگ فرزندآوری در شهر‌ها و روستا‌های استان تأکید کرد.

صادقی با اشاره به آخرین وضعیت تأمین زمین برای متقاضیان طرح جوانی جمعیت در استان گفت: از مجموع حدود ۱۳ هزار ثبت‌نام‌کننده، ۱۰ هزار نفر تأیید نهایی شده‌اند. در شهرستان زنجان، برای حدود ۲ هزار و ۱۰۰ خانواده زمین تأمین شده و پیگیری وضعیت یک‌هزار و ۹۰۰ متقاضی دیگر نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در سایر شهرستان‌ها نیز حدود ۶ هزار متقاضی وجود دارد و در برخی مناطق از جمله آب‌بر و سلطانیه تأمین زمین انجام شده است؛ با این حال، شهرستان خرمدره با ۴۱۰ متقاضی همچنان با مسئله تأمین زمین مواجه است.

استاندار زنجان در همین زمینه دو مسیر را برای رفع مشکل تأمین زمین در خرمدره مورد تأکید قرار داد و گفت: مکاتبه‌ای با امضای استاندار و هماهنگی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای پیگیری موضوع انجام شود و هم‌زمان موضوع اراضی تعاونی اصناف خرمدره نیز دنبال شود. همچنین اراضی مستعد در روستا‌های اطراف که قابلیت الحاق دارند، به‌عنوان یکی دیگر از گزینه‌های تأمین زمین بررسی شوند.

وی سرعت‌بخشی به تعیین تکلیف و واگذاری اراضی را از عوامل مؤثر در ایجاد انگیزه و اعتماد میان متقاضیان دانست و بر پیگیری جدی این موضوع تأکید کرد.

صادقی در بخش دیگری از سخنان خود، دسترسی عادلانه به خدمات درمان ناباروری و فناوری‌های نوین زیستی را از حقوق خانواده‌های استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی زنجان، تسریع در راه‌اندازی دفتر نمایندگی پژوهشگاه رویان باید در اولویت قرار گیرد تا مرحله نخست این خدمت ارزشمند در کوتاه‌ترین زمان ممکن در دسترس مردم قرار گیرد.

وی خواستار هماهنگی جهاد دانشگاهی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و دفتر امور بانوان و خانواده استانداری برای تحقق این هدف شد و افزود: حضور رئیس جهاد دانشگاهی کشور که از فرزندان استان زنجان است، ظرفیت ارزشمندی برای بهره‌گیری حداکثری از توان این مجموعه در توسعه خدمات مرتبط با درمان ناباروری محسوب می‌شود.

استاندار زنجان همچنین از اقدامات میدانی فرمانداری خرمدره و ابتکارات انجام‌شده در حوزه طرح ملی نوآفرین صنعت‌ساز و راه‌اندازی خانه هوش مصنوعی جوانان توسط جوانان و فعالان سازمان‌های مردم‌نهاد قدردانی کرد و گفت: پیوند علم نوین، نوآوری جوانان و فناوری‌های پیشرفته می‌تواند افق روشنی برای آینده استان ترسیم کند.

وی در پایان با تأکید بر ضرورت پیگیری ویژه مصوبات این جلسه از سوی مدیران دستگاه‌های اجرایی، گفت: از هر ایده و ابتکاری که در راستای تحقق اهداف حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مؤثر باشد، استقبال می‌کنیم. همچنین طرح «روستای حامی خانواده و جوانی جمعیت» ظرفیت آن را دارد که به‌عنوان یک الگوی پایلوت در سطح ملی مطرح شود و اجرای آن از استان زنجان آغاز شود.

صادقی تأکید کرد: هدف نهایی همه این اقدامات، تربیت نسلی هوشمند، خردورز، باسواد و بانشاط است که بتواند در عرصه‌های استانی و ملی منشأ خدمات ارزشمند باشد.