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معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار پیشبرد طرحها بدون انتظار برای تکمیل سامانه ماده ۴۵ و افزایش نظارت استانها بر عملکرد پیمانکاران شد.
به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا گودرزی در یازدهمین نشست هماهنگی اجرای این قانون، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های مرحله نخست را حدود ۴۹ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان با توجه به حجم اقدامات مورد انتظار کافی نیست و باید با تلاش بیشتر استانها افزایش یابد.
او افزود: از مجموع ۱۴۵ قرارداد نخستنخست، ۷۲ قرارداد پیشرفتی بالاتر از میانگین کشوری داشتهاند و پیشرفت ۷۳ قرارداد دیگر پایینتر از این میانگین است؛ بهطوریکه ۴۴ قرارداد در محدوده پیشرفت ۳۵ تا ۴۴ درصد و ۲۹ قرارداد نیز کمتر از ۳۵ درصد پیشرفت داشتهاند.
گودرزی با تأکید بر ضرورت بررسی دلایل عقبماندگی طرح ها اظهار کرد: مدیران امور اراضی استانها باید با نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران و پیگیری تعهدات قراردادی، از تأخیرهای طولانی و بروز مشکلات حقوقی، از جمله فسخ قراردادها، جلوگیری کنند.
معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شناسایی متصرفان اراضی، تهیه نقشههای دارای مختصات و انجام استعلامهای لازم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن از جمله وظایف مهم در این فرآیند است.
او افزود: بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی مشمول این فرآیند باید شناسایی و برای آنها سند مالکیت صادر شود که تاکنون بیش از ۶ میلیون هکتار از این اراضی سنددار شده است. گودرزی با بیان اینکه طرح های مرحله نخست و دوم در مجموع حدود ۹۷۰ هزار هکتار را شامل میشوند، تصریح کرد: اجرای این طرح ها گام نخست در مسیر انجام این تکلیف ملی است و توسعه مراحل بعدی به برنامهریزی و تأمین اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد.
او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مشترک سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات برای راهاندازی سامانه موضوع ماده ۴۵ قانون، تأکید کرد: با وجود اینکه برخی قابلیتهای سامانه همچنان در حال تکمیل است، استانها نباید اجرای طرح ها را به راهاندازی کامل همه بخشهای آن موکول کنند.
معاون سازمان امور اراضی کشور افزود: استانها باید متناسب با امکانات و فرآیندهای موجود، اقدامات اجرایی و نظارت بر طرح ها را ادامه دهند و اطلاعات ثبتشده در سامانه نیز باید دقیق، مستند و منطبق با واقعیت باشد.
گودرزی با اشاره به برنامه اجرای فاز دوم طرح ها به وسعت حدود ۶۰۰ هزار هکتار گفت: استانها باید پس از فراهم شدن مقدمات لازم، فرآیند انعقاد قراردادهای این مرحله را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند اجرای برنامهها با تأخیر مواجه شود.
او همچنین خواستار افزایش میانگین پیشرفت طرح ها از ۴۹ درصد به بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد در هفتههای آینده شد و تأکید کرد: عملکرد استانها بهصورت مستمر در شورای راهبری بررسی میشود و گزارش نهایی اقدامات نیز به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.