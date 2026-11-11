معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با تأکید بر تسریع اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، خواستار پیشبرد طرح‌ها بدون انتظار برای تکمیل سامانه ماده ۴۵ و افزایش نظارت استان‌ها بر عملکرد پیمانکاران شد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا گودرزی در یازدهمین نشست هماهنگی اجرای این قانون، میانگین پیشرفت فیزیکی طرح های مرحله نخست را حدود ۴۹ درصد اعلام کرد و گفت: این میزان با توجه به حجم اقدامات مورد انتظار کافی نیست و باید با تلاش بیشتر استان‌ها افزایش یابد.

او افزود: از مجموع ۱۴۵ قرارداد نخستنخست، ۷۲ قرارداد پیشرفتی بالاتر از میانگین کشوری داشته‌اند و پیشرفت ۷۳ قرارداد دیگر پایین‌تر از این میانگین است؛ به‌طوری‌که ۴۴ قرارداد در محدوده پیشرفت ۳۵ تا ۴۴ درصد و ۲۹ قرارداد نیز کمتر از ۳۵ درصد پیشرفت داشته‌اند.

گودرزی با تأکید بر ضرورت بررسی دلایل عقب‌ماندگی طرح ها اظهار کرد: مدیران امور اراضی استان‌ها باید با نظارت مستمر بر عملکرد مشاوران و پیگیری تعهدات قراردادی، از تأخیر‌های طولانی و بروز مشکلات حقوقی، از جمله فسخ قراردادها، جلوگیری کنند.

۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار مشمول قانون است

معاون توسعه و ساماندهی اراضی سازمان امور اراضی کشور با اشاره به تکالیف وزارت جهاد کشاورزی در اجرای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شناسایی متصرفان اراضی، تهیه نقشه‌های دارای مختصات و انجام استعلام‌های لازم از سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور و سازمان ملی زمین و مسکن از جمله وظایف مهم در این فرآیند است.

او افزود: بر اساس اعلام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی مشمول این فرآیند باید شناسایی و برای آنها سند مالکیت صادر شود که تاکنون بیش از ۶ میلیون هکتار از این اراضی سنددار شده است. گودرزی با بیان اینکه طرح های مرحله نخست و دوم در مجموع حدود ۹۷۰ هزار هکتار را شامل می‌شوند، تصریح کرد: اجرای این طرح ها گام نخست در مسیر انجام این تکلیف ملی است و توسعه مراحل بعدی به برنامه‌ریزی و تأمین اعتبارات مورد نیاز بستگی دارد.

تکمیل سامانه نباید اجرای پروژه‌ها را متوقف کند

او در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اقدامات مشترک سازمان امور اراضی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان فناوری اطلاعات برای راه‌اندازی سامانه موضوع ماده ۴۵ قانون، تأکید کرد: با وجود اینکه برخی قابلیت‌های سامانه همچنان در حال تکمیل است، استان‌ها نباید اجرای طرح ها را به راه‌اندازی کامل همه بخش‌های آن موکول کنند.

معاون سازمان امور اراضی کشور افزود: استان‌ها باید متناسب با امکانات و فرآیند‌های موجود، اقدامات اجرایی و نظارت بر طرح ها را ادامه دهند و اطلاعات ثبت‌شده در سامانه نیز باید دقیق، مستند و منطبق با واقعیت باشد.

تسریع در انعقاد قرارداد‌های فاز دوم

گودرزی با اشاره به برنامه اجرای فاز دوم طرح ها به وسعت حدود ۶۰۰ هزار هکتار گفت: استان‌ها باید پس از فراهم شدن مقدمات لازم، فرآیند انعقاد قرارداد‌های این مرحله را با جدیت دنبال کنند و اجازه ندهند اجرای برنامه‌ها با تأخیر مواجه شود.

او همچنین خواستار افزایش میانگین پیشرفت طرح ها از ۴۹ درصد به بیش از ۶۰ و ۷۰ درصد در هفته‌های آینده شد و تأکید کرد: عملکرد استان‌ها به‌صورت مستمر در شورای راهبری بررسی می‌شود و گزارش نهایی اقدامات نیز به وزیر جهاد کشاورزی ارائه خواهد شد.