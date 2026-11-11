به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا کرمی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با اشاره به گشت و کنترل مستمر مناطق تحت مدیریت، بیان داشت: محیط بانان این اداره در جریان پایش و گشت حفاظتی در ارتفاعات منطقه شکارممنوع دارآباد، محدوده ایگل، موفق به شناسایی و دستگیری یک نفر شکارچی غیرمجاز شدند.

وی افزود: در بازرسی از متهم، لاشه یک رأس کل وحشی، یک قبضه سلاح گلوله زنی شکاری و تعدادی ادوات و تجهیزات مرتبط با شکار کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شمیرانات با تأکید بر برخورد قانونی با متخلفان شکار و صید تصریح کرد: پس از تنظیم صورت جلسه و تکمیل مستندات، پرونده متخلف برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی به مراجع ذیصلاح ارجاع شد.

کرمی در پایان ضمن قدردانی از تلاش و هوشیاری محیط بانان در صیانت از حیات وحش و زیستگاه‌های طبیعی شهرستان، از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی، به ویژه شکار و صید غیرمجاز، موضوع را به اداره حفاظت محیط زیست اطلاع دهند.