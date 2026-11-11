محمد معتمدی، خواننده موسیقی با اشاره به درگذشت آرمان مهربان، این هنرمند را شخصیتی خلاق، خوش‌فکر، شریف و پایبند به باورهایش توصیف کرد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، محمد معتمدی با تسلیت به خانواده آرمان مهربان گفت: آرمان، همان‌طور که از نامش پیداست، هم آرمان داشت و هم مهربان بود. او هنرمندی بود که به عقاید و باور‌های خود پایبند ماند و هنر ناب، اصیل و ارزشمند خودش را دنبال کرد.

وی افزود: آرمان اسیر موج‌ها نشد و موج‌سواری نکرد؛ او شریف زندگی کرد، مردانه زندگی کرد و زندگی زیبایی داشت.

این خواننده با اشاره به ابعاد شخصیتی و خانوادگی این هنرمند اظهار داشت: زندگی خانوادگی آرمان بسیار عاشقانه، ارزشمند و رشک‌برانگیز بود و زندگی هنری‌اش نیز از شرافت، تعهد و تعالی برخوردار بود.

معتمدی با ادای احترام به یاد و خاطره این هنرمند گفت: امروز حتی می‌توانم به خود آرمان تبریک بگویم که چقدر زیبا زندگی کرد. شاید عمرش از نگاه ما کوتاه بود، اما به باور من، زندگی آرمان مهربانی یک سمفونی بسیار زیبا بود.