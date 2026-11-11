مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از رشد ۳۷ درصدی جابه‌جایی کالا‌های راهبردی در استان خبر داد و گفت: در ۷ ماه گذشته بیش‌از ۱۷۷ هزار تن کالای اساسی در استان جابه‌جا شده است.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرزاد رستمی از رشد ۳۷ درصدی حمل‌ونقل کالای اساسی از نظر وزنی و ۵۳ درصدی تعداد سفر‌های ناوگان حمل‌ونقل کالای اساسی در استان در هفت‌ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت در مجموع ۱۷۷ هزار و ۲۹۵ تن کالای اساسی از مبادی ورودی و بندری استان بوشهر به اقصی نقاط کشور جابه‌جا شده که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۷ درصدی است.

وی با اشاره به آمار سفر‌های انجام‌شده در این حوزه افزود: برای انتقال این حجم از کالای راهبردی، ۹ هزار و ۴۳۷ سفر کامیون در سطح جاده‌های استان ثبت شده که در مقایسه با بازه زمانی مشابه سال قبل، ۵۳ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر تصریح کرد: تسریع در روند تخلیه و بارگیری اقلام اساسی، بهبود چرخه تأمین و توزیع کالا‌های استراتژیک و برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین ناوگان مورد نیاز از مهم‌ترین عوامل رشد این شاخص‌ها بوده که با همکاری فعالان بخش حمل‌ونقل جاده‌ای استان تحقق یافت.

رستمی تأکید کرد: اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با رصد مستمر وضعیت راه‌ها و نیازسنجی ناوگان، آمادگی کامل دارد تا روند پشتیبانی از زنجیره تأمین کالا‌های اساسی را با بالاترین ضریب ایمنی و سرعت استمرار بخشد.