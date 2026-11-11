به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ به منظور ارتقای سطح آمادگی، افزایش توان عملیاتی و تقویت هماهنگی بین واحد‌های مرتبط در مواجهه با شرایط اضطراری، مانور واکنش در شرایط اضطراری با حضور مدیریت بحران، پدافند غیرعامل، واحد HSE و نیرو‌های عملیاتی و امدادی برگزار شد.

این مانور با سناریوی وقوع حریق، نشت و ریزش فرآورده‌های نفتی در عملیات لایروبی مخازن و بروز مسمومیت ناشی از انتشار بخارات و گاز‌های خطرناک در محوطه دیوار حائل مخازن طراحی و اجرا شد.

در این مانور؛ فرآیند اعلام وضعیت اضطراری، اطلاع‌رسانی و هماهنگی بین واحدها، تخلیه اضطراری کارکنان، ایمن‌سازی محدوده حادثه، اقدامات مربوط به مهار نشت و مقابله با حریق، امدادرسانی به افراد آسیب‌دیده و انتقال مصدومان به محل امن مورد ارزیابی قرار گرفت.

در این مانور مدیریت بحران و پدافند غیرعامل، ابعاد مختلف سناریوی حادثه از منظر مدیریت شرایط اضطراری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی، کاهش پیامد‌های انسانی و زیست‌محیطی و جلوگیری از گسترش دامنه حادثه مورد بررسی قرار دادند

در پایان مانور، نقاط قوت و زمینه‌های قابل بهبود در بخش‌های مختلف از جمله سرعت واکنش، هماهنگی بین واحدها، آمادگی تجهیزات اطفای حریق و مهار نشت، نحوه امدادرسانی به مصدومان و فرآیند فرماندهی حادثه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

مدیر عامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی استان گفت: برگزاری این مانور گامی مؤثر در زمینه شناسایی نقاط ضعف احتمالی، ارتقای فرهنگ ایمنی، افزایش آمادگی کارکنان و بهبود اثربخشی برنامه‌های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل بوده و مقرر است؛ نتایج ارزیابی مانور در قالب اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه پیگیری شود.

احدی افزود: هدف نهایی از اجرای این‌گونه مانورها، افزایش آمادگی سازمان در مواجهه با حوادث غیرمترقبه، صیانت از نیروی انسانی و سرمایه‌های سازمان و کاهش خسارات احتمالی ناشی از حوادث صنعتی است.