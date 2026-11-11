معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین کشور در نشست قرارگاه بعثت در صدا و سیمای استان فارس، به پیشتازی و ابتکار این استان در تولید برنامه میدان یار و نقش‌آفرینی در اجرا و تولید آن اشاره کرد و گفت: استان فارس در حوزه تولید برنامه‌های رسانه‌ای میدانی پیشتاز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی سازمان بسیج مستضعفین کشور در نشست قرارگاه بعثت در صدا و سیمای استان فارس، به پیشتازی و ابتکار این استان در تولید برنامه میدان یار و نقش‌آفرینی در اجرا و تولید آن اشاره کرد و گفت: استان فارس در حوزه تولید برنامه‌های رسانه‌ای میدانی پیشتاز بوده و اکنون میدان یار به ۲ هزار و ۲۰۰ نقطه در سراسر کشور گسترش یافته است.

سردار مقوا ساز، حضور پرشور جوانان و نوجوانان را در برنامه میدان یار از ویژگی‌های برجسته این برنامه برشمرد و تصریح کرد: اگرچه برنامه میدان یار در قالب رقابت طراحی شده، اما در واقع کنش گری جدی مردم ایران است که با حضور در میادین شبانه، با مهارت‌های گوناگون از جمله آموزش‌های نظامی و دفاعی، امدادگری، روایتگری رسانه‌ای آشنا شده و آمادگی‌های نظامی و دفاعی را کسب کنند.

وی با بیان اینکه تاکنون در قالب این برنامه بیش از ۳۰۰ هزار نفر از اقشار مختلف مردم آموزش دیده‌اند افزود: برنامه تلویزیونی «میدان‌یار» در فصل جدید خود با عنوان «نومیدان»، میزبان حضور گسترده‌تر نوجوانان و دانش‌آموزان در سراسر کشور خواهد بود.

سردار مقواساز همچنین با ارائه گزارشی از وضعیت‌سنجی میدان‌های مردمی درسراسر کشور، استان فارس را به دلیل تنوع و گستردگی شیوه برگزاری تجمعات مردمی از جمله تجمعات سکودار، پرچم‌گردانی، کاروان‌های خودرویی، محله‌ای و مسجدی، استانی ویژه توصیف کرد.

وی با بیان اینکه میدان‌داری امروز نخستین اولویت مجموعه بسیج است، از برگزاری هفتگی قرارگاه بعثت کشوری خبر داد و افزود: برنامه «چهارشنبه‌های دانش‌آموزی» برای پیوند مدارس با میدان‌ها در دستور کار این سازمان قرار گرفته است.

مدیرکل صدا و سیمای فارس هم در نشست قرارگاه بعثت استان فارس با اشاره به اینکه استان فارس با ۳۷ شهرستان، ۱۲۵ شهر و نزدیک به دو هزار روستا، بزرگ‌ترین استان کشور است گفت: از نخستین روز آغاز دفاع مقدس سوم با رویکرد قرارگاهی و هم‌افزایی نهاد‌های مختلف، برنامه‌ریزی‌های رسانه ملی هم شکل گرفت و بر این اساس بستر لازم برای انعکاس حضور حماسی و میلیونی مردم در میادین مختلف استان فراهم شد.

امیر رئوف با یادآوری حوادث اسفند ماه پارسال و تدابیر اتخاذشده در حوزه امنیت روانی و اجتماعی شهرها، افزود: با هماهنگی‌های شورای تأمین، استان فارس مبتکر راه‌اندازی کاروان‌های خودرویی در سطح کشور بود که این اقدام نقش بسزایی در امنیت‌آفرینی و خنثی‌سازی توطئه‌های دشمن در فضای شهری ایفا کرد و تصاویر و اخبار آن به‌صورت پیوسته از شبکه‌های استانی و ملی منعکس شد.

وی با اشاره به گستردگی پوشش خبری تجمعات در بیش از ۱۵ شهرستان استان با استفاده از واحد سیار و خبرنگاران محلی، و پخش روزانه برنامه‌ها و مستند‌های مختلف در شبکه‌های سراسری افزود: برنامه «میدان‌یار» با همکاری سازمان بسیج مستضعفین و به‌پاس حضور حماسی مردم، هر روز به‌طور زنده از استودیوی شیراز روی آنتن شبکه‌های ملی می‌رود و مراکز سایر استان‌ها نیز در این جریان رسانه‌ای مشارکت دارند.

رئوف همچنین به پوشش رسانه‌ای ویژه جنایات جنگی دشمن در برخی نقاط استان از جمله شهرستان لامرد اشاره کرد و گفت: با تولید ده‌ها مستند تلویزیونی و گزارش خبری، غبار مهجوریت از این رویداد‌ها زدوده و با طرح موضوع در سطح کلان کشور، ابعاد این فاجعه برای افکار عمومی تبیین شد.

وی افزود: حضور و بازدید خبرنگارانی از کشور‌های مختلف جهان از مناطق آسیب‌دیده استان هم بستر مناسبی برای شکستن انحصار رسانه‌ای و بازتاب ندای مظلومیت مردم و آسیب دیدگان جنگی این استان در سطح بین‌الملل فراهم کرد.

مدیرکل صدا و سیمای فارس با تأکید بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی در تولید محتوا مطابق با سند تحول رسانه ملی گفت: در همین راستا مرکز تولید محتوای مردمی و تولید برنامه‌های شاخص با محوریت نخبگان، اساتید دانشگاه و دانشجویان در صدا و سیمای استان فارس با عنوان متم راه اندازی شده است.

جانشین سپاه فجر استان فارس هم دراین نشست، همدلی و هم‌افزایی کم‌نظیر مدیران ارشد استان را پشتوانه اصلی ثمربخشی برنامه‌ها و تجمعات مردمی برشمرد و افزود: حضور خودجوش کاروان‌های خودرویی و تجمعات پرشکوه درمیادین و بویژه میدان امام حسین شیراز با همراهی صدا و سیمای استان، از همان آغاز بعثت مردم در کشور آغاز شد.

سردار جمالی، همچنین با اشاره به فعالیت ۵۴۴ پایگاه بعثت در استان افزود: پاسداشت وحدت مردمی و پیشگیری از دوقطبی‌سازی یکی از دستاورد‌های برجسته قرارگاه بعثت در استان بود.

وی با تقدیر از همدلی و هم‌زبانی جریان‌های گوناگون و هم‌سویی آنان با شعار‌های اصیل انقلابی، از برنامه‌ریزی برای تجلیل از ۶۰۰ موکب‌دار، مداح و فعالان فرهنگی استان خبر داد.

حجت‌الاسلام والمسلمین ملک‌مکان، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان فارس در این نشست شیراز را جلوگاه تجلی اراده و انسجام مردمی توصیف کرد و از حضور مؤثر نیروی انتظامی در تأمین نظم و امنیت اجتماعات تشکر کرد.