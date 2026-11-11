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تیم آزادگان ساری در حال آماده سازی برای شرکت در رقابتهای لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،تیم فوتسال آزادگان ساری در حال آماده سازی برای شرکت در رقابتهای لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور است.
خوش؛ مدیرعامل تیم آزادگان ساری گفت: تمرینات این تیم از مدتی قبل با حضور بازیکنان منتخب از سراسر کشور در ساری آغاز شده تا این تیم با آمادگی کامل در این رقابتها شرکت کند.
تیم آزادگان ساری در گروه نخست این رقابتها با تیمهای زیر همگروه است:
۱. فولاد زرند ایرانیان کرمان (میزبان)
۲. دلسوختگان اهلبیت (ع) قم
۳. زرین سازه یاسان
۴. ستارگان شازند
۵. ستارگان احمدی هرمزگان
۶. انصار متین اشکاوند
رقابتهای لیگ برتر فوتسال زیر ۱۸ سال کشور از روز شنبه ۳۰ آبانماه به میزبانی باشگاه فولاد زرند ایرانیان در شهر کرمان آغاز خواهد شد.