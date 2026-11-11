به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در مراسم استقبال از پیکر مطهر شهید گمنام در مسجد جامع جوادالائمه (ع) سلطان‌آباد، امام جمعه بهارستان، سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان، خانواده‌های معظم شهدا، جانبازان و شمار زیادی از مردم حضور داشتند.

حاضران در این مراسم، با ادای احترام به مقام شامخ شهید گمنام، بار دیگر با آرمان‌های شهدا و فرهنگ ایثار و شهادت تجدید میثاق کردند.