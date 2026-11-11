دفتر انجمن مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن لرستان‌شناسی با حضور رئیس این انجمن و دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در دانشگاه لرستان گشایش یافت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی ربیعی امروز ۲۰ آبان در آیین گشایش دفتر مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن لرستان‌شناسی در دانشگاه لرستان اظهار کرد: اهمیت لرستان‌شناسی تنها به شناخت تاریخ پرافتخار این سرزمین محدود نمی‌شود بلکه این مطالعات باید ابعاد مختلف منطقه را دربر بگیرد و زمینه شناخت عمیق ظرفیت‌ها و مزیت‌های آن را فراهم کند.

وی افزود: تا زمانی که شناخت درستی از ویژگی‌های مختلف یک منطقه نداشته باشیم نمی‌توانیم زیرساخت‌های توسعه را بر پایه مزیت‌های واقعی، آمایش سرزمین، روحیات و خلقیات مردم طراحی کنیم.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور بیان کرد: میان فرهنگ، ارزش‌ها، ویژگی‌های اجتماعی و حتی خلقیات مردم با مسیر توسعه هر منطقه پیوندی جدی وجود دارد.

ربیعی با اشاره به ظرفیت‌های متنوع طبیعی و اقتصادی لرستان ادامه داد: حتی یک گونه گیاهی در کوهستان‌های لرستان می‌تواند به واسطه آثار و کاربرد‌های خود ظرفیت ایجاد اشتغال داشته باشد همان‌گونه که منابع زیرزمینی، ظرفیت‌های انسانی، میراث تاریخی و فرهنگی و سایر مزیت‌های استان نیز باید به صورت جامع شناسایی و مطالعه شوند.

وی گفت: هیچ منطقه‌ای بدون شناخت ظرفیت‌های خود نمی‌تواند مسیر توسعه را به درستی طی کند، منابع محدود مالی و انسانی نیز زمانی می‌توانند در جایگاه مناسب قرار بگیرند که ظرفیت‌های انسانی، فرهنگی، اقتصادی، زیرزمینی، طبیعی و میراثی منطقه به درستی شناسایی شده باشند.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور افزود: باید کانون‌های توسعه و محور‌های پیشرفت در مناطق مختلف شکل بگیرند و افراد و مجموعه‌هایی که توانایی پیشبرد توسعه را دارند در این مسیر نقش‌آفرینی کنند با این حال نقطه آغاز همه این اقدامات شناخت عمیق و علمی از منطقه است.

ربیعی با قدردانی از تلاش دانشگاهیان و دست‌اندرکاران راه‌اندازی انجمن لرستان‌شناسی ابراز امیدواری کرد این مجموعه از نظر منابع، ساختار تشکیلاتی و پشتیبانی مالی تقویت شود و بتواند به یک جریان علمی پویا و اثرگذار در استان تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت حمایت از فعالیت‌های علمی و پژوهشی در حوزه مطالعات بومی گفت: در حوزه نهاد علم نیز باید از فعالیت‌هایی که به گسترش مطالعات فرهنگی و شناخت مناطق کمک می‌کنند حمایت شود و در همین راستا حمایت از انتشار مجله علمی و پژوهشی در حوزه لرستان‌شناسی می‌تواند به پویایی این جریان علمی کمک کند.

ربیعی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از روش‌های متنوع در مطالعات منطقه‌ای اظهار کرد: نباید همه مطالعات لرستان‌شناسی را فقط به سنت رایج دانشگاهی و تولید مقالاتی محدود کنیم که تنها بر ارجاعات فراوان و روش‌های متعارف پژوهشی تکیه دارند بلکه در کنار این رویکرد باید زمینه طرح ایده‌های خلاق و نگاه‌های نو نیز فراهم شود.

وی افزود: روش علمی و اعتبار پژوهش اهمیت دارد، اما نباید اجازه دهیم چارچوب‌های متعارف پژوهشی مانع بروز خلاقیت و شکل‌گیری ایده‌های تازه شود، مجله علمی این حوزه می‌تواند بخشی از ظرفیت خود را به انتشار دیدگاه‌ها و ایده‌های نوآورانه اختصاص دهد.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور در ادامه با اشاره به گشایش دفتر مطالعات فرهنگی و ارتباطات در دانشگاه لرستان گفت: اهمیت این اقدام از آن جهت است که اگر قرار شد کشور در مسیر تغییرات بنیادین و جهش توسعه‌ای حرکت کند باید ارتباطات اجتماعی و نگاه اجتماعی خود را بیش از گذشته سامان دهیم و تکمیل کنیم.

ربیعی ادامه داد: فرهنگ و مطالعات فرهنگی می‌توانند زیرساخت اجتماعی شدن فعالیت‌ها و برنامه‌های توسعه را فراهم کنند.

وی بیان کرد: بسیاری از برنامه‌ها زمانی به نتیجه مطلوب می‌رسند که با شناخت فرهنگی و اجتماعی جامعه همراه باشند و بتوانند با نیازها، ارزش‌ها و ویژگی‌های مردم ارتباط برقرار کنند.

ربیعی با تاکید بر اهمیت تقویت فرهنگ بومی در لرستان اظهار کرد: یکی از موضوعات مهم استان چگونگی حفظ و تقویت فرهنگ بومی و در عین حال ایجاد پیوند میان فرهنگ قومی و طایفه‌ای با فرهنگ مدرن و نهاد‌های جدید است.

وی با اشاره به اینکه فرهنگ طایفه‌ای و قومی لرستان از ارزش‌ها و ریشه‌های عمیقی برخوردار است، تاکید کرد: مسئله مهم این است که چگونه می‌توان این سرمایه فرهنگی را با الزامات زندگی مدرن و نهاد‌های جدید پیوند داد و از ظرفیت آن برای توسعه استان بهره گرفت.

دستیار اجتماعی رئیس‌جمهور بیان کرد: نباید میان سنت‌های ریشه‌دار فرهنگی و نهاد‌های مدرن گسست ایجاد شود بلکه باید با شناخت درست این دو حوزه، زمینه هم‌افزایی و پیوند آنها را فراهم کرد.

ربیعی افزود: مطالعات فرهنگی و ارتباطات می‌تواند در شناخت این فرایند و ارائه راهکار‌های مناسب نقش موثری داشته باشد.

وی با تبریک گشایش دفتر مطالعات فرهنگی و ارتباطات و انجمن لرستان‌شناسی به اعضای هیات علمی، جامعه دانشگاهی و فعالان حوزه تولید و مصرف دانش در استان ابراز امیدواری کرد این مجموعه‌ها با حمایت و پویایی بیشتر، در شناخت ظرفیت‌های لرستان، تقویت فرهنگ بومی و پیوند میان مطالعات علمی و برنامه‌های توسعه استان موثر واقع شوند.