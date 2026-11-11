استاندار گیلان گفت: رسانه‌ها باید در کنار پیگیری مطالبات مردم و مسائل زیرساختی گیلان، ابعاد اعتبارات پیش‌بینی‌شده و به روند اجرای طرح‌های توسعه‌ای استان هم توجه کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ هادی حق‌شناس در دیدار با مدیران روزنامه‌های محلی گیلان، با اشاره به جایگاه مطبوعات در انعکاس مسائل و مطالبات عمومی، گفت: ارزیابی سفر‌های استانی دولت باید معیار اصلی برای محتوای تصمیمات، دستاورد‌ها و میزان تأثیرگذاری آنها در حل مشکلات مردم باشد.

وی با اشاره به برخی انتقاد‌ها در خصوص نحوه برگزاری سفر دولت به گیلان، افزود: بخش قابل توجهی از هماهنگی‌ها و پیگیری‌های مربوط به این سفر، پیش از حضور هیئت دولت انجام شده بود و فراهم کردن زمینه تصویب طرح‌های موردنیاز استان از جمله موضوعاتی بود که در این مرحله دنبال شد.

استاندار گیلان با تأکید بر ضرورت تبیین نتایج سفر دولت، گفت: منابع پیش‌بینی‌شده در بخش‌های عمرانی و تسهیلاتی می‌تواند زمینه تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی و رفع بخشی از مشکلات توسعه‌ای استان را فراهم کند و پیگیری این تصمیمات تا مرحله اجرا و بهره‌مندی مردم، از نتایج آنهاست.

ضرورت توجه مطبوعات به مسائل زیرساختی و مطالبات توسعه‌ای گیلان

هادی حق‌شناس با اشاره به اهمیت تأمین پایدار آب کشاورزی در گیلان، افزود: با توجه به وابستگی بخشی از منابع آبی گیلان به بارندگی‌های خارج از محدوده استان، تکمیل سد‌ها و توسعه زیرساخت‌های تأمین و مدیریت آب از اولویت‌های مهم توسعه‌ای به شمار می‌رود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت ساماندهی پسماند و فاضلاب، گفت: مشکلات این حوزه در سال‌های مختلف انباشته شده و رفع آنها به برنامه‌ریزی، تأمین منابع مالی و نظارت مستمر بر اجرای طرح‌ها نیاز دارد.

استاندار گیلان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در مدیریت پسماند شهر‌های مختلف استان، گفت: اگرچه در سال‌های اخیر برای بهبود شرایط اقداماتی انجام شد، اما حل کامل این مشکلات به استمرار برنامه‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول نیاز دارد.

تبیین اهمیت راه‌آهن رشت–آستارا و توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل

هادی حق‌شناس در ادامه با اشاره به اهمیت راه‌آهن رشت–آستارا، افزود: آزادسازی زمین‌های مسیر این طرح از دستاورد‌های مهم دولت در گیلان است و باید اهمیت آن در توسعه حمل و نقل بین‌المللی و مبادلات تجاری برای افکار عمومی تشریح شود.

وی با بیان اینکه راه‌آهن رشت–آستارا صرفاً یک طرح استانی نیست، گفت: این مسیر بخشی از رهگذر ارتباطی و ترانزیتی کشور محسوب می‌شود و تکمیل آن می‌تواند به توسعه مبادلات تجاری، افزایش ظرفیت حمل و نقل و رونق اقتصادی منطقه کمک کند.

استاندار گیلان همچنین بر ضرورت اجرای به موقع طرح‌های ریلی و جاده‌ای تأکید کرد و گفت: توسعه زیرساخت‌های حمل و نقل باید با برنامه‌ریزی دقیق و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی دنبال شود تا مردم و فعالان اقتصادی از مزایای این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

هادی حق‌شناس در بخش دیگری از سخنان خود، توسعه ظرفیت‌های فرودگاه بین‌المللی سردار جنگل رشت را از الزامات رونق گردشگری و اقتصاد استان دانست و افزود: افزایش مسیر‌های پروازی داخلی و خارجی و تقویت ارتباطات هوایی می‌تواند در جذب گردشگر و گسترش تعاملات اقتصادی گیلان مؤثر باشد.

تأکید بر ارزیابی عملکرد دولت بر اساس نتایج اجرایی

استاندار گیلان با اشاره به ضرورت پیگیری مستمر مصوبات سفر دولت، گفت: تأمین منابع مالی و تصویب طرح‌های توسعه‌ای زمانی برای مردم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که این تصمیمات به اقدامات اجرایی و نتایج ملموس در زندگی آن‌ها تبدیل شود.

هادی حق‌شناس همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های اعتباری و ملی برای تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی، حمل و نقل، کشاورزی و محیط زیست استان تأکید کرد و خواستار پیگیری جدی دستگاه‌های مسئول برای تحقق برنامه‌های توسعه‌ای گیلان شد.