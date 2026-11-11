تغییر زمان برگزاری دیدار تیمهای بسکتبال ایران و فیلیپین
ساعت برگزاری دیدار تیمهای بسکتبال ایران و فیلیپین در پنجره پنجم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر تغییر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، با اعلام فیبا آسیا، ساعت برگزاری دیدار تیمهای بسکتبال ایران و فیلیپین در پنجره پنجم رقابتهای انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر تغییر کرد و این مسابقه طبق برنامه جدید، ساعت ۱۲:۳۰ یکشنبه ۸ آذر برگزار خواهد شد.
ملیپوشان ایران در نخستین دیدار خود در این پنجره نیز جمعه ۶ آذر از ساعت ۱۲:۳۰ به مصاف تیم ملی استرالیا خواهند رفت.
دیدارهای گروه E پنجره پنجم انتخابی جام جهانی ۲۰۲۷ قطر به میزبانی شهر سرمبان مالزی برگزار میشود.