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مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از توزیع ۵۰ هزار بسته آموزشی میان دانشآموزان کمبرخوردار این استان خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه و مدیریت متمرکز توزیع اقلام، دانشآموزان نیازمند شناسایی و ساماندهی شدند تا کمکها بهصورت هدفمند و بدون تکرار انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، خدادادی گفت: با تشکیل کارگروه و مدیریت متمرکز توزیع اقلام شناسایی دانشآموزان نیازمند ساماندهی شد تا توزیع کمکها بهصورت هدفمند و بدون تکرار انجام شود.
وی افزود: این اقلام در بین دانشآموزان نیازمند به حمایت آموزشی در مناطق ۱۸ گانه استان توزیع شده است.