توزیع ۵۰ هزار بسته آموزشی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار چهارمحال و بختیاری

مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری از توزیع ۵۰ هزار بسته آموزشی میان دانش‌آموزان کم‌برخوردار این استان خبر داد و گفت: با تشکیل کارگروه و مدیریت متمرکز توزیع اقلام، دانش‌آموزان نیازمند شناسایی و ساماندهی شدند تا کمک‌ها به‌صورت هدفمند و بدون تکرار انجام شود.